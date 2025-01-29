Плацдарм РФ біля Дворічної: що далі, Коваленко назвав і «депресивний» сценарій

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua проаналізував, як можуть далі діяти окупанти після того, як сформували плацдарм поблизу селища Дворічна на Харківщині.

За його даними, таким чином ворог прагне створити загрози для Лимана та Куп’янська.

«Говорити про те, що в них є потенціал вийти на правий берег Осколу, як варіант, і просуватися на Великий Бурлук, як один з вірогідних напрямків. Так, ми можемо говорити про таку мету. Великий Бурлук, до речі, був для окупантів свого часу метою, коли вони розпочали наступальні дії на півночі Харківщини в районі Липців та Вовчанська. І результат цього – вони загальмувалися саме по цих населених пунктах. Отже, на Великий Бурлук вони не вийшли. Вихід зараз на Великий Бурлук так, вони розглядають такий варіант, але для цього необхідний величезний ресурс, який треба сконцентрувати на невеликому плацдармі, коли ти затиснутий зі спини річкою. Тобто немає повноцінної логістики, маневру та можливості відходу», – вважає Коваленко.

Тож, на його думку, росіяни намагатимуться найближчим часом рухатись вздовж траси Р-79 та тиснути на Куп’янськ. Однак і для цього їм потрібен відповідний ресурс.

«І тут два варіанти: або СОУ роблять таку можливість для того, щоб закрити саме на цій ділянці відповідну кількість від 6-ї загальної військової армії російських військ на Куп’янському напрямку і відволікти цю масу на забезпечення цього плацдарму. Або нам не вистачає ресурсу для того, щоб закрити саме правий берег Осколу. Цей депресивний сценарій, другий сценарій я також розглядаю, але мені здається, що все ж таки в районі Дворічної буде працювати сценарій Вовчанська та Липців. Коли ми не можемо повноцінно дозволити себе витрачати багато ресурсу для того, щоб звільнити ці ділянки, але можемо собі дозволити сковувати росіян і змушувати їх постійно витрачати свій ресурс», – додав Коваленко.

Відео: Oboz.ua