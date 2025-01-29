ISW: ситуація у Дворічній, РФ для штурмів Вовчанська залучає засуджених жінок
Заяви Міноборони РФ про захоплення селища Дворічна на Харківщині проаналізували також в Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики спростували інформацію окупантів.
«Російські джерела стверджували, що передбачуване захоплення Дворічної дозволить російським військам просунутися до Кутьківки та Західного (на захід і південний захід від Дворічної відповідно) і спробувати або обійти Куп’янськ із заходу, або просунутися на північний захід до Великого Бурлука для підтримки російських наступальних операцій у районі Вовчанська», – пишуть в ISW.
Зазначимо, що напередодні заяву російських ЗМІ про захоплення селища Дворічна спростував і начальник ХОВА Олег Синєгубов. У коментарі МГ «Об’єктив» він назвав інформацію окупантів пропагандою, яка немає нічого спільного з дійсністю.
В ISW з посиланням на командира українського батальйону БпЛА, що діє на Куп’янському напрямку, повідомляють, що СОУ відбили чотири механізовані атаки невказаних ешелонів з 22 січня.
«Командир заявив, що українські сили знищили понад 15 російських бронемашин та танків — приблизно 80% із яких українські сили знищили за допомогою БпЛА. Повідомляється, що підрозділи 16-ї бригади спецназу РФ використовують безпілотники з виглядом від першої особи (FPV) з волоконно-оптичними кабелями поблизу Петропавлівки», – додали аналітики.
Вони також проаналізували ситуацію і на Харківському напрямку. За їхніми даними, просувань ворога тут немає.
«Командир української бригади, що діє на Вовчанському напрямку, заявив 27 січня, що російські війська щодня атакують Вовчанський агрегатний завод групами по три-десять осіб, у тому числі із залученням засуджених чоловіків та жінок», – зазначили в ISW.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, двуречная, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 07:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяви Міноборони РФ про захоплення селища Дворічна на Харківщині проаналізували також в Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики спростували інформацію окупантів.".