66-річний чоловік поранений внаслідок удару росіян по Куп’янську на Харківщині
Також росіяни атакували село на Харківщині дронами і БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу з РСЗВ по Куп’янську постраждав 66-річний чоловік. Його ушпиталили. Подія сталась близько 16:30», – розповів Синєгубов.
Близько 13:00 росіяни атакували село Пристін двома дронами та артилерією. Пошкоджені три приватних будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, обстріл, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 19:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни атакували село на Харківщині дронами і БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".