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66-річний чоловік поранений внаслідок удару росіян по Куп’янську на Харківщині

Події 19:01   28.01.2025
Оксана Якушко
66-річний чоловік поранений внаслідок удару росіян по Куп’янську на Харківщині

Також росіяни атакували село на Харківщині дронами і БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ по Куп’янську постраждав 66-річний чоловік. Його ушпиталили. Подія сталась близько 16:30», – розповів Синєгубов.

Близько 13:00 росіяни атакували село Пристін двома дронами та артилерією. Пошкоджені три приватних будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 19:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни атакували село на Харківщині дронами і БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".