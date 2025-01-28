66-річний чоловік поранений внаслідок удару росіян по Куп’янську на Харківщині

Також росіяни атакували село на Харківщині дронами і БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ по Куп’янську постраждав 66-річний чоловік. Його ушпиталили. Подія сталась близько 16:30», – розповів Синєгубов.

Близько 13:00 росіяни атакували село Пристін двома дронами та артилерією. Пошкоджені три приватних будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.