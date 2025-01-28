66-летний мужчина ранен в результате удара россиян по Купянску на Харьковщине

Также россияне атаковали село на Харьковщине дронами и БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела из РСЗО по Купянску пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали. Инцидент произошел около 16:30», – рассказал Синегубов.

Около 13:00 россияне атаковали село Пристин двумя дронами и артиллерией. Повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.