66-летний мужчина ранен в результате удара россиян по Купянску на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов / Телеграм
Также россияне атаковали село на Харьковщине дронами и БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела из РСЗО по Купянску пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали. Инцидент произошел около 16:30», – рассказал Синегубов.
Около 13:00 россияне атаковали село Пристин двумя дронами и артиллерией. Повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне атаковали село в Харьковской области дронами и БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".