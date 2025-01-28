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66-летний мужчина ранен в результате удара россиян по Купянску на Харьковщине

Происшествия 19:01   28.01.2025
Оксана Якушко
66-летний мужчина ранен в результате удара россиян по Купянску на Харьковщине Фото: Олег Синегубов / Телеграм

Также россияне атаковали село на Харьковщине дронами и БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела из РСЗО по Купянску пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали. Инцидент произошел около 16:30», – рассказал Синегубов.

Около 13:00 россияне атаковали село Пристин двумя дронами и артиллерией. Повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Фото: Олег Синегубов / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне атаковали село в Харьковской области дронами и БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".