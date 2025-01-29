ISW: что с Двуречной, РФ для штурмов Волчанска привлекает осужденных женщин

Заявления Минобороны РФ о захвате поселка Двуречная в Харьковской области проанализировали также в Институте изучения войны (ISW). Аналитики опровергли информацию оккупантов.

«Российские источники утверждали, что предполагаемый захват Двуречной позволит российским войскам продвинуться к Кутьковке и Западному (к западу и юго-западу от Двуречной соответственно) и попытаться либо обойти Купянск с запада, либо продвинуться на северо-запад в Великий Бурлук для поддержки российских наступательных операций в районе Волчанска», — пишут в ISW.

Отметим, что накануне заявление российских СМИ о захвате поселка Двуречная опроверг начальник ХОВА Олег Синегубов. В комментарии МГ «Объектив» он назвал информацию оккупантов пропагандой, которая не имеет ничего общего с действительностью.

В ISW со ссылкой на командира украинского батальона БпЛА, действующего на Купянском направлении, сообщают, что СОУ отбили четыре механизированных атаки неуказанных эшелонов с 22 января.

«Командир заявил, что украинские силы уничтожили более 15 российских бронемашин и танков – примерно 80% из которых украинские силы уничтожили с помощью БпЛА. Сообщается, что подразделения 16-й бригады спецназа РФ используют беспилотники с видом от первого лица (FPV) с волоконно-оптическими кабелями вблизи Петропавловки», — добавили аналитики.

Они также проанализировали ситуацию и на Харьковском направлении. По их данным, продвижений врага здесь нет.

«Командир украинской бригады, действующий на Волчанском направлении, заявил 27 января, что российские войска ежедневно атакуют Волчанский агрегатный завод группами по три-десять человек, в том числе с привлечением осужденных мужчин и женщин», — отметили в ISW.