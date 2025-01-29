ISW: что с Двуречной, РФ для штурмов Волчанска привлекает осужденных женщин
Заявления Минобороны РФ о захвате поселка Двуречная в Харьковской области проанализировали также в Институте изучения войны (ISW). Аналитики опровергли информацию оккупантов.
«Российские источники утверждали, что предполагаемый захват Двуречной позволит российским войскам продвинуться к Кутьковке и Западному (к западу и юго-западу от Двуречной соответственно) и попытаться либо обойти Купянск с запада, либо продвинуться на северо-запад в Великий Бурлук для поддержки российских наступательных операций в районе Волчанска», — пишут в ISW.
Отметим, что накануне заявление российских СМИ о захвате поселка Двуречная опроверг начальник ХОВА Олег Синегубов. В комментарии МГ «Объектив» он назвал информацию оккупантов пропагандой, которая не имеет ничего общего с действительностью.
В ISW со ссылкой на командира украинского батальона БпЛА, действующего на Купянском направлении, сообщают, что СОУ отбили четыре механизированных атаки неуказанных эшелонов с 22 января.
«Командир заявил, что украинские силы уничтожили более 15 российских бронемашин и танков – примерно 80% из которых украинские силы уничтожили с помощью БпЛА. Сообщается, что подразделения 16-й бригады спецназа РФ используют беспилотники с видом от первого лица (FPV) с волоконно-оптическими кабелями вблизи Петропавловки», — добавили аналитики.
Они также проанализировали ситуацию и на Харьковском направлении. По их данным, продвижений врага здесь нет.
«Командир украинской бригады, действующий на Волчанском направлении, заявил 27 января, что российские войска ежедневно атакуют Волчанский агрегатный завод группами по три-десять человек, в том числе с привлечением осужденных мужчин и женщин», — отметили в ISW.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, аналитики, волчанск, двуречная, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 07:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявления Минобороны РФ о захвате поселка Двуречная в Харьковской области проанализировали также в Институте изучения войны (ISW). Аналитики опровергли информацию оккупантов.".