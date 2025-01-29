Плацдарм РФ у Двуречной: что дальше, аналитик назвал и «депрессивный» сценарий

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua проанализировал, как могут дальше действовать оккупанты после того, как сформировали плацдарм вблизи поселка Двуречная на Харьковщине.

По его данным, таким образом, враг стремится создать угрозы для Лимана и Купянска.

«Говорить о том, что у них есть потенциал выйти на правый берег Оскола, как вариант, и продвигаться на Великий Бурлук, как одно из вероятных направлений. Да, мы можем говорить о такой цели. Великий Бурлук, кстати, был для оккупантов целью, когда они начали наступательные действия на севере Харьковщины в районе Липцев и Волчанска. И результат этого – они затормозились именно по этим населенным пунктам. Итак, на Великий Бурлук они не вышли. Выход сейчас на Великий Бурлук да, они рассматривают такой вариант, но для этого необходим огромный ресурс, который надо сконцентрировать на небольшом плацдарме, когда ты зажат со спины рекой. То есть, нет полноценной логистики, маневра и возможности ухода», — считает Коваленко.

Поэтому, по его мнению, россияне будут пытаться в ближайшее время двигаться вдоль трассы Р-79 и давить на Купянск. Однако и для этого им нужен соответственный ресурс.

«И здесь два варианта: или СОУ делают такую ​​возможность для того, чтобы закрыть именно на этом участке соответствующее количество от 6 общей военной армии российских войск на Купянском направлении и отвлечь эту массу на обеспечение этого плацдарма. Или нам не хватает ресурса для того, чтобы закрыть именно правый берег Оскола. Этот «депрессивный» сценарий, второй сценарий, я тоже рассматриваю, но мне кажется, что все-таки в районе Двуречной будет работать сценарий Волчанска и Липцев. Когда мы не можем полноценно позволить себе тратить много ресурса для того, чтобы освободить эти участки, но можем себе позволить сковывать россиян и заставлять их постоянно тратить свой ресурс», — добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua