Яку площу захопила РФ на правому березі Осколу за два місяці: аналітика

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко оцінив «успіхи» РФ на правому березі річки Оскіл на Харківщині та спрогнозував долю росіян на цьому відтинку фронту.

За даними Коваленка, з 23 на 24 листопада минулого року ворожим ДРГ вдалося висадитися та закріпитися на правому березі річки Оскіл. Сталося це спочатку на південь від Новомлинська, потім зона розширилася на південь від Дворічної.

«Під цю спробу розширення зони контролю на правому березі були підв’язані підрозділи 69-ї МСД 6-ї ОВА. До 3 грудня у Новомлинська РОВ було видавлено, а ось у Дворічній в окупантів розширення зони контролю продовжилося. Наразі ця зона тягнеться від Дворічної до Западного, з наміром РОВ фізично контролювати трасу Р-79, яка зараз прострілюється з позицій, які займають росіяни саме на вищезгаданій ділянці», – зазначив Коваленко.

Він також повідомив, що загальна площа захопленої території на правому березі Осколу з 23 листопада по 15 січня складає близько 8 км².

«Розширення, м’яко кажучи, досить повільне, приблизно по 100-150 м ² на добу, що супроводжується серйозними втратами у складі 69-ї МСД, але тут слід зазначити той факт, що в тих рельєфно-ландшафтних особливостях, у яких опиняється РОВ, становище у них, м’яко кажучи, навіть із виходом на Р-79, процес не так прискорить, скільки створить проблеми», – пише Коваленко.

Експерт зазначає: розширення зони потребує великого ресурсу, а посилення правобережної групи РОВ це – проблема.

«Так, здається, що якщо РОВ вдасться вийти на Р-79 і просуватися вздовж основної траси на південь, через Кіндрашівку до Куп’янська, то там близько 16 км шляху. Але це практично відкритий простір, що прострілюється, що для піхотних порядків 69-ї МСД, які не мають достатньої підтримки технікою, що і зрозуміло, завершується поповненням статистики втрат», – відзначив аналітик.

На його думку, говорити про те, що окупанти зможуть накопичити ресурс на правому березі Осколу, що здатний закрити правобережний Куп’янськ, не варто. Крім цього, приклад Новомлинська показав, що нейтралізація російських плацдармів на правому березі Оскола – це питання часу.

«І тут важко не згадати північ Харківщини: Вовчанськ та Липці. Північна метастаза сковує неповоротке бєлгородське угруповання РОВ, регулярно його виснажуючи втратами і змушуючи командування зосереджувати резерви та новий ресурс, що надходить, не тільки на інші напрямки, але й на ці, що не дають жодного результату з травня 2024 року», – підкреслив Коваленко.

Тож, присутність тут військ РФ, Коваленко називає – безглуздя.

«І вперед не можуть йти, і кинути все, дати назад теж не можуть. І в певному сенсі правобережний плацдарм РОВ у районі Дворічної мені дуже нагадує саме такий варіант. Тільки у випадку із суїцидниками 69-ї МСД, у них за спиною не межі росії, а річка», – підсумував Коваленко.