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Наскільки росіяни просунулися до траси Дворічна-Куп’янськ, оцінили в ISW

Україна 07:45   15.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наскільки росіяни просунулися до траси Дворічна-Куп’янськ, оцінили в ISW

Про ситуацію на Куп’янському, Борівському та Харківському напрямку повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Минулої доби окупанти не змогли просунутися на Куп’янщині, констатували в ISW, а також прокоментували заяву росіян про ситуацію біля траси Дворічна-Куп’янськ.

“Російський блогер стверджував, що російські сили знаходяться приблизно в кілометрі від траси Р-79 Дворічна-Куп’янськ на південь від Западного (на північ від Куп’янська), але ISW оцінює, що найближча точка просування російських військ знаходиться приблизно за 3,5 кілометри від шосе Р-79 у цьому районі”, – зазначили в Інституті Вивчення війни.

Марними виявилися спроби РФ прорватися і на Борівському напрямку, лінія фронту залишилася незмінною.

“Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю та Загризового; на схід від Борової біля Первомайського, Райгородки, Копанок”, – написали в ISW.

Також аналітики додали, що на півночі Харківщини ЗСУ відбили усі штурми РФ – ворожі спроби прорватися на цій ділянці фронту провалилися.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 07:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Куп’янському, Борівському та Харківському напрямку повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".