По Харківщині стали менше бити КАБи, але побільшало «шахедів»: чому (відео)

У Харківській області фіксують зменшення ударів керованими авіабомбами. Зокрема, за минулу добу прилетіло три КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Однак фіксуємо збільшення присутності у нашому повітряному просторі «шахедів». Якщо ми спостерігали один – два, можливо транзитом вони проходили, то наразі цілеспрямовано вони кружляють. Звичайно, працюють наші ЗСУ», – зазначив Синєгубов.

Він вважає, що кількість ударів по регіону зменшилась внаслідок роботи СОУ, у тому числі на Курщині.

«Тому, що ресурси ворога обмежені і він обирає собі пріоритетні напрямки. У нас, наприклад на Харківщині, – це Куп’янський напрямок, де найважче. Хоча і північ території, і Вовчанський напрямок потерпає від обстрілів. І лише завдяки ЗСУ, які тримають позиції, ворог там успіхів не має», – сказав голова ХОВА.

Синєгубов вважає, що ворог змінив тактику. Зокрема, нагадав комбіновану атаку РФ по об’єктах енергетики на Харківщині 25 грудня. При цьому, голова ХОВА зазначив: мета в окупантів єдина – це терор населення.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові 25 грудня з 06:00. За даними облпрокуратури, під ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шестеро мешканців: п’ятеро чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний БпЛА впав у приватному секторі в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.