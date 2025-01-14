По Харківщині стали менше бити КАБи, але побільшало «шахедів»: чому (відео)
У Харківській області фіксують зменшення ударів керованими авіабомбами. Зокрема, за минулу добу прилетіло три КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Однак фіксуємо збільшення присутності у нашому повітряному просторі «шахедів». Якщо ми спостерігали один – два, можливо транзитом вони проходили, то наразі цілеспрямовано вони кружляють. Звичайно, працюють наші ЗСУ», – зазначив Синєгубов.
Він вважає, що кількість ударів по регіону зменшилась внаслідок роботи СОУ, у тому числі на Курщині.
«Тому, що ресурси ворога обмежені і він обирає собі пріоритетні напрямки. У нас, наприклад на Харківщині, – це Куп’янський напрямок, де найважче. Хоча і північ території, і Вовчанський напрямок потерпає від обстрілів. І лише завдяки ЗСУ, які тримають позиції, ворог там успіхів не має», – сказав голова ХОВА.
Синєгубов вважає, що ворог змінив тактику. Зокрема, нагадав комбіновану атаку РФ по об’єктах енергетики на Харківщині 25 грудня. При цьому, голова ХОВА зазначив: мета в окупантів єдина – це терор населення.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові 25 грудня з 06:00. За даними облпрокуратури, під ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шестеро мешканців: п’ятеро чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний БпЛА впав у приватному секторі в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області фіксують зменшення ударів керованими авіабомбами. Зокрема, за минулу добу прилетіло три КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".