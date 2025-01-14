По Харьковщине меньше бьют КАБы, но стало больше «Шахедов»: почему (видео)
В Харьковской области фиксируют уменьшение ударов управляемыми авиабомбами. В частности, за прошедшие сутки прилетели три КАБа, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Однако фиксируем увеличение присутствия в нашем воздушном пространстве «Шахедов». Если мы наблюдали один — два, возможно, транзитом они проходили, то сейчас целенаправленно они кружатся. Конечно, работают наши ВСУ», — отметил Синегубов.
Он считает, что количество ударов по региону также уменьшилось в результате работы СОУ, в том числе на Курщине.
«Потому что ресурсы врага ограничены и он выбирает себе приоритетные направления. У нас, например на Харьковщине, — это Купянское направление, где наиболее тяжело. Хотя и север территории, и Волчанское направление страдают от обстрелов. И только благодаря ВСУ, которые держат позиции, враг там успехов не имеет», — сказал глава ХОВА.
Синегубов считает, что враг изменил тактику. В частности, напомнил комбинированную атаку РФ по объектам энергетики в Харьковской области 25 декабря. При этом глава ХОВА отметил: цель у оккупантов единственная — это террор населения.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, взрывы гремели в Харькове 25 декабря с 06:00. По данным облпрокуратуры, под ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шестеро жителей: пятеро мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный БпЛА упал в частном секторе в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, харьковщина, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По Харьковщине меньше бьют КАБы, но стало больше «Шахедов»: почему (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области фиксируют уменьшение ударов управляемыми авиабомбами. В частности, за прошедшие сутки прилетели три КАБа.".