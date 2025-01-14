По Харьковщине меньше бьют КАБы, но стало больше «Шахедов»: почему (видео)

В Харьковской области фиксируют уменьшение ударов управляемыми авиабомбами. В частности, за прошедшие сутки прилетели три КАБа, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Однако фиксируем увеличение присутствия в нашем воздушном пространстве «Шахедов». Если мы наблюдали один — два, возможно, транзитом они проходили, то сейчас целенаправленно они кружатся. Конечно, работают наши ВСУ», — отметил Синегубов.

Он считает, что количество ударов по региону также уменьшилось в результате работы СОУ, в том числе на Курщине.

«Потому что ресурсы врага ограничены и он выбирает себе приоритетные направления. У нас, например на Харьковщине, — это Купянское направление, где наиболее тяжело. Хотя и север территории, и Волчанское направление страдают от обстрелов. И только благодаря ВСУ, которые держат позиции, враг там успехов не имеет», — сказал глава ХОВА.

Синегубов считает, что враг изменил тактику. В частности, напомнил комбинированную атаку РФ по объектам энергетики в Харьковской области 25 декабря. При этом глава ХОВА отметил: цель у оккупантов единственная — это террор населения.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы гремели в Харькове 25 декабря с 06:00. По данным облпрокуратуры, под ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шестеро жителей: пятеро мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный БпЛА упал в частном секторе в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.