Насколько россияне продвинулись к трассе Двуречная-Купянск, оценили в ISW

О ситуации на Купянском, Боровском, а также Харьковском направлении сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

За минувшие сутки оккупанты не смогли продвинуться на Купянщине, констатировали в ISW, а также прокомментировали заявление россиян о ситуации около трассы Двуречная-Купянск.

«Российский блогер утверждал, что российские силы находятся примерно в километре от трассы Р-79 Двуречная-Купянск к югу от Западного (к северу от Купянска), но ISW оценивает, что ближайшая точка продвижения российских войск находится примерно в 3,5 километрах от шоссе Р-79 в этом районе», – отметили в Институте изучения войны.

Безуспешными оказались и попытки РФ прорваться на Боровском направлении, линия фронта осталась неизменной.

«Российские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Боровой в районе Новой Кругляковки, Лозовой, Зеленого Гая и Загрызово; восточнее Боровой возле Первомайского, Райгородки, Копанок», – написали в ISW.

Также аналитики добавили, что на севере Харьковщины ВСУ отбили все штурмы РФ – вражеские попытки прорваться на этом участке фронта провалились.