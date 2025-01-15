Насколько россияне продвинулись к трассе Двуречная-Купянск, оценили в ISW
О ситуации на Купянском, Боровском, а также Харьковском направлении сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
За минувшие сутки оккупанты не смогли продвинуться на Купянщине, констатировали в ISW, а также прокомментировали заявление россиян о ситуации около трассы Двуречная-Купянск.
«Российский блогер утверждал, что российские силы находятся примерно в километре от трассы Р-79 Двуречная-Купянск к югу от Западного (к северу от Купянска), но ISW оценивает, что ближайшая точка продвижения российских войск находится примерно в 3,5 километрах от шоссе Р-79 в этом районе», – отметили в Институте изучения войны.
Безуспешными оказались и попытки РФ прорваться на Боровском направлении, линия фронта осталась неизменной.
«Российские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Боровой в районе Новой Кругляковки, Лозовой, Зеленого Гая и Загрызово; восточнее Боровой возле Первомайского, Райгородки, Копанок», – написали в ISW.
Также аналитики добавили, что на севере Харьковщины ВСУ отбили все штурмы РФ – вражеские попытки прорваться на этом участке фронта провалились.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 07:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Купянском, Боровском, а также Харьковском направлении сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).".