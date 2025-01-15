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Какую площадь захватила РФ на правом берегу Оскола за два месяца: аналитика

Фронт 13:41   15.01.2025
Виктория Яковенко
Какую площадь захватила РФ на правом берегу Оскола за два месяца: аналитика

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил «успехи» РФ на правом берегу реки Оскол на Харьковщине и спрогнозировал судьбу россиян на этом отрезке фронта.

По данным Коваленко, с 23 на 24 ноября прошлого года вражеским ДРГ удалось высадиться и закрепиться на правом берегу реки Оскол. Случилось это сначала к югу от Новомлынска, затем зона расширилась к югу от Двуречной.

«Под эту попытку расширения зоны контроля на правом берегу были подвязаны подразделения 69-й МСД 6-й ОВА. К 3 декабря у Новомлинска РОВ были выдавлены, а вот у Двуречной у оккупантов расширение зоны контроля продолжилось. В настоящее время эта зона тянется от Двуречной до Западного, с явным намерением РОВ физически контролировать трассу Р-79, которая сейчас простреливается с занимаемых россиянами позиций как раз на вышеупомянутом участке», — отметил Коваленко.

Он также сообщил, что общая площадь захваченной территории на правом берегу Оскола с 23 ноября по 15 января составляет около 8 км².

«Расширение, мягко говоря, достаточно медленное, примерно по 100-150 м² в сутки, сопровождающееся серьезными потерями в составе 69-й МСД, но здесь следует отметить тот факт, что в тех рельефно-ландшафтных особенностях, в которых оказывается РОВ, положение у них, мягко говоря, даже с выходом на Р-79, процесс не столько ускорит, сколько создаст проблемы», — пишет Коваленко.

Эксперт отмечает: расширение зоны требует большого ресурса, а усиление правобережной группы РОВ — это проблема.

«Да, кажется, если РОВ удастся выйти на Р-79 и продвигаться вдоль основной трассы на юг, через Кондрашовку до Купянска, то там около 16 км пути. Но это практически открытое простреливаемое пространство, что для пехотных порядков 69-й МСД, не имеющих достаточной поддержки техникой, что и разумеется, завершается пополнением статистики потерь», — отметил аналитик.

По его мнению, говорить о том, что оккупанты смогут накопить ресурс на правом берегу Оскола, способный закрыть правобережный Купянск, не стоит. Кроме этого, пример Новомлынска показал, что нейтрализация российских плацдармов на правом берегу Оскола – это вопрос времени.

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«И здесь трудно не упомянуть север Харьковщины: Волчанск и Липцы. Северная метастаза сковывает неповоротливую белгородскую группировку РОВ, регулярно ее истощая потерями и заставляя командование сосредоточивать резервы и поступающий новый ресурс не только на другие направления, но и на эти, которые не дают никакого результата с мая 2024 года», — подчеркнул Коваленко.

Так что присутствие здесь войск РФ Коваленко называет – бессмыслицей.

«И вперед не могут идти, и бросить все, дать назад тоже не могут. И в некотором роде правобережный плацдарм РОВ в районе Двуречной мне очень напоминает именно такой вариант. Только в случае с суицидниками 69-й МСД, у них за спиной не граница россии, а река», — подытожил Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Коваленко оценил «успехи» РФ на правом берегу реки Оскол на Харьковщине и спрогнозировал судьбу россиян на этом отрезке фронта.".