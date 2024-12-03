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Новомлынск на Харьковщине освободили СОУ — Deep State обновили карту

Фронт 12:08   03.12.2024
Виктория Яковенко
Новомлынск на Харьковщине освободили СОУ — Deep State обновили карту Фото: DeepState

Освобождение села Новомлынск в Купянском районе подтвердили 3 декабря и аналитики проекта Deep State.

На обновленной карте боевых действий видно, что село теперь находится под контролем СОУ.

Новомлынск освободили
скриншот

Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники выбили противника из плацдарма в районе села Новомлынск. Отмечалось, что правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освобождение села Новомлынск в Купянском районе подтвердили 3 декабря и аналитики проекта Deep State.".