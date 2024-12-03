Новомлынск на Харьковщине освободили СОУ — Deep State обновили карту
Фото: DeepState
Освобождение села Новомлынск в Купянском районе подтвердили 3 декабря и аналитики проекта Deep State.
На обновленной карте боевых действий видно, что село теперь находится под контролем СОУ.
Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники выбили противника из плацдарма в районе села Новомлынск. Отмечалось, что правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Deep State, война, карта, Купянский район, СОУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освобождение села Новомлынск в Купянском районе подтвердили 3 декабря и аналитики проекта Deep State.".