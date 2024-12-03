Новомлынск на Харьковщине освободили СОУ — Deep State обновили карту

Освобождение села Новомлынск в Купянском районе подтвердили 3 декабря и аналитики проекта Deep State.

На обновленной карте боевых действий видно, что село теперь находится под контролем СОУ.

Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники выбили противника из плацдарма в районе села Новомлынск. Отмечалось, что правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны.