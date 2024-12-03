Новомлинськ на Харківщині звільнили СОУ – Deep State оновили карту
Звільнення села Новомлинськ Куп’янського району підтвердили 3 грудня й аналітики проєкту Deep State.
На оновленій карті бойових дій видно, що село тепер під контролем СОУ.
Нагадаємо, вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вибили противника з плацдарму в районі села Новомлинськ. Зазначалось, що правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Deep State, війна, карта, Купянский район, СОУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звільнення села Новомлинськ Куп’янського району підтвердили 3 грудня й аналітики проєкту Deep State.".