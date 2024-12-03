Новомлинськ на Харківщині звільнили СОУ – Deep State оновили карту

Звільнення села Новомлинськ Куп’янського району підтвердили 3 грудня й аналітики проєкту Deep State.

На оновленій карті бойових дій видно, що село тепер під контролем СОУ.

Нагадаємо, вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вибили противника з плацдарму в районі села Новомлинськ. Зазначалось, що правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.