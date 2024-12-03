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Новомлинськ на Харківщині звільнили СОУ – Deep State оновили карту

Фронт 12:08   03.12.2024
Вікторія Яковенко
Новомлинськ на Харківщині звільнили СОУ – Deep State оновили карту

Звільнення села Новомлинськ Куп’янського району підтвердили 3 грудня й аналітики проєкту Deep State.

На оновленій карті бойових дій видно, що село тепер під контролем СОУ.

Новомлынск освободили
скриншот

Нагадаємо, вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вибили противника з плацдарму в районі села Новомлинськ. Зазначалось, що правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звільнення села Новомлинськ Куп’янського району підтвердили 3 грудня й аналітики проєкту Deep State.".