Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине
Опубликовано второе применение россиянами трёхтонной бомбы ФАБ-3000 М54, и снова в районе Липцов, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Стоит отметить, что второе видео демонстрирует очевидную неточность этого КАБ. В обоих случаях бомба не попала в цель, но за счёт своей мощности нанесла зданиям повреждения. В целом, низкая точность свойственна всей линейки российских КАБов, от 250 до 1500. Но она всегда компенсировалась количеством», — отметил Коваленко.
Пока есть одиночные применения ФАБ-3000, говорить про массовые удары пока не приходится, напомнил эксперт.
«Тем не менее, это страшная разрушительная сила, которая, даже промахиваясь, делает своё кровавое дело. ПВО. Авиация. ОТРК. И согласование на удары вглубь территории рф без ограничений по дальности. Вот что может решить эту проблему», — подчеркнул Коваленко.
Читайте также: Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Коваленко., бомба, липцы, россияне, ФАБ-3000, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 09:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликовано второе применение россиянами трёхтонной бомбы ФАБ-3000 М54, и снова в районе Липцов, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".