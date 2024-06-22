Live
  • Сб 22.06.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине

Происшествия 09:58   22.06.2024
Оксана Якушко
Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине

Опубликовано второе применение россиянами трёхтонной бомбы ФАБ-3000 М54, и снова в районе Липцов, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Стоит отметить, что второе видео демонстрирует очевидную неточность этого КАБ. В обоих случаях бомба не попала в цель, но за счёт своей мощности нанесла зданиям повреждения. В целом, низкая точность свойственна всей линейки российских КАБов, от 250 до 1500. Но она всегда компенсировалась количеством», — отметил Коваленко.

Пока есть одиночные применения ФАБ-3000, говорить про массовые удары пока не приходится, напомнил эксперт.

«Тем не менее, это страшная разрушительная сила, которая, даже промахиваясь, делает своё кровавое дело. ПВО. Авиация. ОТРК. И согласование на удары вглубь территории рф без ограничений по дальности. Вот что может решить эту проблему», — подчеркнул Коваленко.

Читайте также: Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 22.06: ночные удары по детсаду и домам
Главные новости Харькова 22.06: ночные удары по детсаду и домам
22.06.2024, 08:52
Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине
Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине
22.06.2024, 09:58
РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома
РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома
22.06.2024, 08:26
Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко
Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко
22.06.2024, 08:47
Сегодня 22 июня: какой день в истории
Сегодня 22 июня: какой день в истории
22.06.2024, 06:00
Почем ягоды и фрукты на рынках Харькова: данные мэрии
Почем ягоды и фрукты на рынках Харькова: данные мэрии
20.06.2024, 11:32

Новости по теме:

17:03
Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)
18:57
Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове
12:44
Подъезд 10-этажки обрушился в Белгороде (видео)
14:15
Сколько нужно россиян, чтобы окружить и захватить Харьков – эксперт (видео)
19:20
500 тысяч россиян нужно чтоб окружить и взять Харьков – Коваленко

Вы читали новость: «Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 09:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликовано второе применение россиянами трёхтонной бомбы ФАБ-3000 М54, и снова в районе Липцов, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".