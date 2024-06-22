Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине

Опубликовано второе применение россиянами трёхтонной бомбы ФАБ-3000 М54, и снова в районе Липцов, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Стоит отметить, что второе видео демонстрирует очевидную неточность этого КАБ. В обоих случаях бомба не попала в цель, но за счёт своей мощности нанесла зданиям повреждения. В целом, низкая точность свойственна всей линейки российских КАБов, от 250 до 1500. Но она всегда компенсировалась количеством», — отметил Коваленко.

Пока есть одиночные применения ФАБ-3000, говорить про массовые удары пока не приходится, напомнил эксперт.

«Тем не менее, это страшная разрушительная сила, которая, даже промахиваясь, делает своё кровавое дело. ПВО. Авиация. ОТРК. И согласование на удары вглубь территории рф без ограничений по дальности. Вот что может решить эту проблему», — подчеркнул Коваленко.