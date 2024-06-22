США разрешили бить по РФ всего на 100 км вглубь, чтоб защитить Харьков – WP

Разрешение Украине поражать цели в РФ с помощью американского оружия уменьшило количество ракетных обстрелов Харькова, но не остановило самолеты, сбрасывающие смертоносные планирующие бомбы в Харьковской области, сообщает The Washington Post.

Новая политика США, позволяющая Украине стрелять определенными видами американского оружия по территории РФ, привела к сокращению некоторых российских атак, но по-прежнему ограничивает дальность и не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам, заявили два украинских чиновника. Эти аэродромы используют российские самолеты, которые сбрасывают смертоносные планирующие бомбы.

Украинские официальные лица заявили, что США ограничили Украину стрельбой на расстоянии не более 100 км. Оба говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично говорить о правиле. Официальные лица США отказались уточнить ограничение, но заявили, что утверждение украинцев о расстоянии менее 100 км неверно.

«США согласились позволить Украине стрелять из предоставленного США оружия по РФ туда, куда прибывают российские войска, пытаясь захватить украинскую территорию», — заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц. «Речь идет не о географии или определенном радиусе, но, если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, Украина имеет возможность нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы».

Украине также разрешено использовать поставленные США системы противовоздушной обороны для нанесения ударов по российским самолетам, «если они собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству», — сказал Дитц.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул это в интервью PBS, заявив: «Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы».

Хотя чиновники в Киеве не хотят, чтобы их считали публично противоречащими своим американским коллегам, ясно, что украинские военные не верят, что у них есть такая свобода действий, как предполагают заявления представителей Белого дома и Пентагона.

А результаты украинских ударов за три недели с тех пор, как Вашингтон одобрил просьбу Украины использовать определенные западные вооружения для нанесения ударов по российской территории, подтверждают слова украинских чиновников.

Институт изучения войны (ISW), вашингтонский аналитический центр, сообщил в этом месяце, что политика США, ограничивающая использование Украиной американского оружия в РФ, фактически создала «огромное убежище… которое РФ использует для войны в Украине».

Один представитель украинского министерства обороны заявил, что разрешение использовать американское оружие для нанесения ударов по территории РФ «определенно изменило ситуацию. Противник это, конечно, почувствовал, особенно непосредственно на линии фронта».

Но чиновник добавил: «Ни дальность, ни категория [оружия] не являются достаточными».

В своем отчете ISW заявило, что ослабление американских ограничений в районах, близких к Харькову, сократило российское «наземное убежище» — территорию, все еще вне досягаемости Украины для американского оружия — всего на 15%, сохранив военное преимущество РФ над Украиной.

По данным ISW, для нападения была разрешена только «небольшая территория вдоль российско-украинской международной границы» в России.

ISW заявил, что в войне на истощение, которая привела к огромным потерям среди гражданского населения, можно сделать гораздо больше, чтобы уменьшить преимущество РФ. «Изменение политики США, хотя и является шагом в правильном направлении, само по себе неадекватно и неспособно подорвать российские операции в масштабе», — говорится в сообщении.