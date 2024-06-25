У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи
У Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів.
“У Харкові прильоти. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов також підтвердив вибухи.
О 09:15 Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів по Харківщині.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова, прилет, сінєгубов, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів".