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У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи

Події 10:07   25.06.2024
Оксана Горун
У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи

У Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів.

“У Харкові прильоти. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також підтвердив вибухи.

О 09:15 Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів по Харківщині.

Читайте також: На Харківському напрямку збили сім російських БПЛА-розвідників – ПС ЗСУ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів".