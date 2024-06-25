У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи

У Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів.

“У Харкові прильоти. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також підтвердив вибухи.

О 09:15 Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів по Харківщині.