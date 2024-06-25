Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы — ХОВА
В Харьков после начала повторного вторжения в регион РФ в мае, из Волчанской и Липецкой громад вывезли около 11 тысяч человек, сейчас идет эвакуация из Боровой. Переселенцы в большинстве своем не хотят покидать Харьковщину, хотя их готовы принять на Западе Украины.
Об этом в эфире нацмарафона рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Сами люди действительно хотят оставаться в Харькове. Даже приведу такой пример: с 10 мая, с начала повторного нападения на Севере агрессора, мы эвакуировали около 11 тысяч человек из Липецкой и Волчанской громад. Люди были, кто в этом нуждался, расселены в местах компактного проживания в городе Харьков, в Харьковской области тоже. Но у нас есть опция, мы ведем это информирование людей. Есть партнерские отношения, наших людей готовы принимать и принимают успешно Закарпатье, Тернопольщина, еще ряд областей. Эта опция есть, но люди не желают массово выезжать за пределы области, из города, даже несмотря на возобновившиеся интенсивные обстрелы», — заявил Иванов.
Сейчас, по его информации, идет эвакуация детей с семьями из прифронтовой Боровской громады.
Читайте также: Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА
«Оставалось на момент объявления эвакуации 22 несовершеннолетних, 11 из них уехали с родителями. До конца недели, учитывая, что взрослые родители понимают ситуацию, я думаю, мы ситуацию эту закроем и вывезем всех несовершеннолетних детей из этой громады. Ситуация там контролируемая нашими защитниками, но было принято решение ради безопасности детей переселить их в места компактного проживания в город Харьков», — сказал замначальника ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, иванов, новости Харькова, обстрелы, хова, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков после начала повторного вторжения в регион РФ в мае, из Волчанской и Липецкой громад вывезли около 11 тысяч человек, сейчас идет эвакуация из Боровой. Переселенцы в большинстве своем не хотят покидать Харьковщину, хотя их готовы принять на Западе Украины".