Поля замість промисловості: на Харківщині прокуратура пішла в суд через землю
Харківські правоохоронці вимагають розірвати договір оренди на землю через нецільове використання та борг.
Йдеться про земельну ділянку площею 143 га, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, з 2021 року частина цієї ділянки, яку надали в оренду для промислового використання, використовувалась для вирощування сільськогосподарських культур — кукурудзи та соняшнику.
Крім цього, встановили в прокуратурі, підприємство систематично не сплачує орендну плату. Станом на 30 червня заборгованість становить майже 14 млн грн. Впродовж цього року жодного платежу здійснено не було.
«Відповідно до норм земельного законодавства України та Закону України «Про оренду землі», такі дії є підставою для дострокового розірвання договору оренди за рішенням суду», – додали правоохоронці.
Тож прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди цієї ділянки та її повернення у користування громади. Також правоохоронці вимагають стягнути з підприємства суму заборгованості.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аренда, земля, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці вимагають розірвати договір оренди на землю через нецільове використання та борг.".