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Поля вместо промышленности: на Харьковщине прокуратура пошла в суд из-за земли

Общество 14:16   17.07.2025
Виктория Яковенко
Поля вместо промышленности: на Харьковщине прокуратура пошла в суд из-за земли Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители требуют расторгнуть договор аренды на землю из-за нецелевого использования и долга.

Речь идет о земельном участке площадью 143 га, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, с 2021 года часть этого участка, предоставленного в аренду для промышленного использования, использовалась для выращивания сельскохозяйственных культур — кукурузы и подсолнечника.

Кроме этого, установили в прокуратуре, предприятие систематически не платит арендную плату. По состоянию на 30 июня задолженность составляет почти 14 млн грн.

«В соответствии с нормами земельного законодательства Украины и Законом Украины «Об аренде земли», такие действия являются основанием для досрочного расторжения договора аренды по решению суда», — добавили правоохранители.

Так что прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды этого участка и его возвращении в пользование громады. Также правоохранители требуют взыскать с предприятия сумму задолженности.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители требуют расторгнуть договор аренды на землю из-за нецелевого использования и долга.".