Поля вместо промышленности: на Харьковщине прокуратура пошла в суд из-за земли
Харьковские правоохранители требуют расторгнуть договор аренды на землю из-за нецелевого использования и долга.
Речь идет о земельном участке площадью 143 га, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, с 2021 года часть этого участка, предоставленного в аренду для промышленного использования, использовалась для выращивания сельскохозяйственных культур — кукурузы и подсолнечника.
Кроме этого, установили в прокуратуре, предприятие систематически не платит арендную плату. По состоянию на 30 июня задолженность составляет почти 14 млн грн.
«В соответствии с нормами земельного законодательства Украины и Законом Украины «Об аренде земли», такие действия являются основанием для досрочного расторжения договора аренды по решению суда», — добавили правоохранители.
Так что прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды этого участка и его возвращении в пользование громады. Также правоохранители требуют взыскать с предприятия сумму задолженности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, земля, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители требуют расторгнуть договор аренды на землю из-за нецелевого использования и долга.".