У Харкові підприємство не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд відкрив справу
Правоохоронці через суд вимагають стягнути з підприємства з Харкова 1,2 млн грн за користування землею без договору.
За даними Харківської обласної прокуратури, промислове підприємство використовує земельну ділянку площею понад 0,8 га на проспекті Героїв Харкова для обслуговування належних йому нежитлових будівель.
«Водночас право оренди не оформлювалося, договір із Харківською міською радою не укладався, а обов’язкові платежі за землю до бюджету не надходили», – встановили правоохоронці.
Вони з’ясували, що з грудня 2020 по лютий 2022 року до міського бюджету не надійшли кошти у сумі понад 1,2 млн гривень.
«Вказані кошти підприємство безпідставно зберегло, що порушує вимоги ст. 206 Земельного кодексу України, відповідно до якої використання землі є платним», – зазначили у прокуратурі.
Тож правоохоронці подали позов до суду про стягнення вказаної суми на користь громади Харкова.
Господарський суд вже відкрив провадження у справі.
Нагадаємо, раніше у Харкові відкрили справу про самовільне зайняття землі та будівництво на березі річки. За даними облпрокуратури, подружжя незаконно побудувало лазню та стаціонарний басейн. Встановлено, що на роботи чоловік і жінка не отримали жодних дозвільних документів, чим і порушили вимоги земельного та водного законодавства України.
Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 13:11
Кореспондент Вікторія Яковенко