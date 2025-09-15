У Харкові підприємство не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд відкрив справу

Правоохоронці через суд вимагають стягнути з підприємства з Харкова 1,2 млн грн за користування землею без договору.

За даними Харківської обласної прокуратури, промислове підприємство використовує земельну ділянку площею понад 0,8 га на проспекті Героїв Харкова для обслуговування належних йому нежитлових будівель.

«Водночас право оренди не оформлювалося, договір із Харківською міською радою не укладався, а обов’язкові платежі за землю до бюджету не надходили», – встановили правоохоронці.

Вони з’ясували, що з грудня 2020 по лютий 2022 року до міського бюджету не надійшли кошти у сумі понад 1,2 млн гривень.

«Вказані кошти підприємство безпідставно зберегло, що порушує вимоги ст. 206 Земельного кодексу України, відповідно до якої використання землі є платним», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду про стягнення вказаної суми на користь громади Харкова.

Господарський суд вже відкрив провадження у справі.

