Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

В Харькове предприятие не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд открыл дело

Общество 13:11   15.09.2025
Виктория Яковенко
В Харькове предприятие не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд открыл дело Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители через суд требуют взыскать с предприятия из Харькова 1,2 млн грн за пользование землей без договора.

По данным Харьковской областной прокуратуры, промышленное предприятие использует земельный участок площадью более 0,8 га на проспекте Героев Харькова для обслуживания принадлежащих ему нежилых построек.

«В то же время право аренды не оформлялось, договор с Харьковским городским советом не заключался, а обязательные платежи за землю в бюджет не поступали», — установили правоохранители.

Они выяснили, что с декабря 2020 по февраль 2022 в городской бюджет не поступили средства в сумме более 1,2 млн гривен.

«Указанные средства предприятие безосновательно сохранило, что нарушает требования ст. 206 Земельного кодекса Украины, согласно которой использование земли платное», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители подали иск в суд о взыскании указанной суммы в пользу громады Харькова.

Хозяйственный суд уже открыл производство по делу.

Напомним, ранее в Харькове открыли дело о самовольном занятии земли и строительстве на берегу реки. По данным облпрокуратуры, супруги незаконно построили баню и стационарный бассейн. Установлено, что на работы мужчины и женщины не получили никаких разрешительных документов, чем и нарушили требования земельного и водного законодательства Украины.

Читайте также: Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
14.09.2025, 14:50
Новости Харькова — главное 15 сентября: тихая неделя в городе, обстрел области
Новости Харькова — главное 15 сентября: тихая неделя в городе, обстрел области
15.09.2025, 13:43
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
15.09.2025, 10:19
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
15.09.2025, 07:25
«Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск
«Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск
15.09.2025, 11:58
КАБы, дроны и ракета: чем били россияне по Харьковщине на прошлой неделе
КАБы, дроны и ракета: чем били россияне по Харьковщине на прошлой неделе
15.09.2025, 13:39

Новости по теме:

14:16
Поля вместо промышленности: на Харьковщине прокуратура пошла в суд из-за земли
10:35
Задолжали почти два млн: прокуратура принудила предприятие выплатить долг
11:50
Сдавала в аренду фейковые квартиры на Харьковщине: женщина получила подозрение
13:15
Переселенцы на Харьковщине смогут получить субсидию на аренду жилья: детальнее
14:29
Недвижимость в центре Харькова хотят забрать у арендатора через суд

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове предприятие не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд открыл дело»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд требуют взыскать с предприятия из Харькова 1,2 млн грн за пользование землей без договора.".