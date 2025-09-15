В Харькове предприятие не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд открыл дело

Правоохранители через суд требуют взыскать с предприятия из Харькова 1,2 млн грн за пользование землей без договора.

По данным Харьковской областной прокуратуры, промышленное предприятие использует земельный участок площадью более 0,8 га на проспекте Героев Харькова для обслуживания принадлежащих ему нежилых построек.

«В то же время право аренды не оформлялось, договор с Харьковским городским советом не заключался, а обязательные платежи за землю в бюджет не поступали», — установили правоохранители.

Они выяснили, что с декабря 2020 по февраль 2022 в городской бюджет не поступили средства в сумме более 1,2 млн гривен.

«Указанные средства предприятие безосновательно сохранило, что нарушает требования ст. 206 Земельного кодекса Украины, согласно которой использование земли платное», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители подали иск в суд о взыскании указанной суммы в пользу громады Харькова.

Хозяйственный суд уже открыл производство по делу.

Напомним, ранее в Харькове открыли дело о самовольном занятии земли и строительстве на берегу реки. По данным облпрокуратуры, супруги незаконно построили баню и стационарный бассейн. Установлено, что на работы мужчины и женщины не получили никаких разрешительных документов, чем и нарушили требования земельного и водного законодательства Украины.

