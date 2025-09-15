Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове

О том, что на Аэрокосмическом проспекте в Харькове хотят отремонтировать участок распределительной полосы, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

КП «Харьковзеленстрой» объявил тендер не ремонт небольшого участка напротив дома №178 около продуктового супермаркета. На работы планируют выделить два миллиона гривен, уточнили в ХАЦ.

«За эти деньги обещают установить новые бордюры, заменить тротуарную плитку асфальтом и даже положить искусственную траву», – отметили в ХАЦ.

Однако, уточняют в сообщении, есть нюанс: похожие работы уже проводили в июле-августе на этом же проспекте. Тогда такой же ремонт был выполнен на участке от улицы Молочной до улицы Дмитрия Коцюбайла.

«И вот диковинка. В системе «ProZorro» этих работ нет. А это значит, что официально тендера не проводили и деньги на это не выделяли. И только в конце августа появился тендер на схожие работы. Но уже не там, где их фактически совершили летом, а на другом участке. Так что возникает вопрос – а как же предыдущий ремонт?», – пишут антикоррупционщики.

Напомним, ранее в ХАЦ сообщали, что Центральный парк купил недешевый рулонный газон и по завышенным ценам отремонтирует тротуары. Договор на 598,8 тыс. грн заключил Центральный парк с ООО «КС Девелопмент» для капитального ремонта пешеходных дорожек и транспортной сети. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro. Отремонтировать должны до конца года. Антикоррупционеры отмечают, что материалы на ремонт в смете указаны по ценам выше рыночных. Геотекстиль термофицированный плотностью 200-300 г/м2 в смете идет по 68 грн за кв.м. Но такой же геотекстиль можно приобрести по 38 грн за кв. Тротуарная плитка толщиной 40 мм в смете по 522 грн за кв. м. За подобную плитку просят сейчас по 410 грн. за м₂. Также Центральный парк заключил договор на 300 тыс. грн. с ФЛП Платонов Анатолий Андреевич на поставку 2500 м₂ рулонного газона. Стоимость 1 м₂ рулонного газона составила 120 грн. Стоимость рулонного газона во время ремонта сквера «Вечного огня» была еще выше, 200 грн за м₂.