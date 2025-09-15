Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове

Общество 09:23   15.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове

О том, что на Аэрокосмическом проспекте в Харькове хотят отремонтировать участок распределительной полосы, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». 

КП «Харьковзеленстрой» объявил тендер не ремонт небольшого участка напротив дома №178 около продуктового супермаркета. На работы планируют выделить два миллиона гривен, уточнили в ХАЦ.

«За эти деньги обещают установить новые бордюры, заменить тротуарную плитку асфальтом и даже положить искусственную траву», – отметили в ХАЦ.

Однако, уточняют в сообщении, есть нюанс: похожие работы уже проводили в июле-августе на этом же проспекте. Тогда такой же ремонт был выполнен на участке от улицы Молочной до улицы Дмитрия Коцюбайла.

«И вот диковинка. В системе «ProZorro» этих работ нет. А это значит, что официально тендера не проводили и деньги на это не выделяли. И только в конце августа появился тендер на схожие работы. Но уже не там, где их фактически совершили летом, а на другом участке. Так что возникает вопрос – а как же предыдущий ремонт?», – пишут антикоррупционщики.

Напомним, ранее в ХАЦ сообщали, что Центральный парк купил недешевый рулонный газон и по завышенным ценам отремонтирует тротуары. Договор на 598,8 тыс. грн заключил Центральный парк с ООО «КС Девелопмент» для капитального ремонта пешеходных дорожек и транспортной сети. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro. Отремонтировать должны до конца года. Антикоррупционеры отмечают, что материалы на ремонт в смете указаны по ценам выше рыночных. Геотекстиль термофицированный плотностью 200-300 г/м2 в смете идет по 68 грн за кв.м. Но такой же геотекстиль можно приобрести по 38 грн за кв. Тротуарная плитка толщиной 40 мм в смете по 522 грн за кв. м. За подобную плитку просят сейчас по 410 грн. за м₂. Также Центральный парк заключил договор на 300 тыс. грн. с ФЛП Платонов Анатолий Андреевич на поставку 2500 м₂ рулонного газона. Стоимость 1 м₂ рулонного газона составила 120 грн. Стоимость рулонного газона во время ремонта сквера «Вечного огня» была еще выше, 200 грн за м₂.

Читайте также: Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
15.09.2025, 07:25
Новости Харькова — главное за 15 сентября: есть раненый, горело предприятие
Новости Харькова — главное за 15 сентября: есть раненый, горело предприятие
15.09.2025, 08:38
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
14.09.2025, 14:50
Ранен мужчина, повреждены дома и ж/д инфраструктура – Синегубов об обстрелах
Ранен мужчина, повреждены дома и ж/д инфраструктура – Синегубов об обстрелах
15.09.2025, 08:32
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
14.09.2025, 19:48
Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове
Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове
15.09.2025, 09:23

Новости по теме:

22:11
На страхование бригад харьковских «скорых» объявили тендер
14:00
В Харьковском парке Горького за 615 тысяч построят плавающий фонтан
12:18
Від 19 квітня змінюються правила публічних закупівель
15:25
22 млн гривен выделили на цветы для Харькова
09:40
Системі публічних закупівель ProZorro 3 роки: що змінилося?

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 09:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Аэрокосмическом проспекте в Харькове хотят отремонтировать участок распределительной полосы, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». ".