Live
  • Пт 12.09.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Центральный парк в Харькове задорого отремонтирует тротуары и газон – ХАЦ

Общество 20:10   12.09.2025
Оксана Якушко
Центральный парк в Харькове задорого отремонтирует тротуары и газон – ХАЦ

Центральный парк купил недешевый рулонный газон и по завышенным ценам отремонтирует тротуары, сообщает ХАЦ.

Договор на 598,8 тыс. грн заключил Центральный парк с ООО «КС Девелопмент» для капитального ремонта пешеходных дорожек и транспортной сети. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Отремонтировать должны до конца года. Антикоррупционеры отмечают, что материалы на ремонт в смете указаны по ценам выше рыночных.

Геотекстиль термофицированный плотностью 200-300 г/м2 в смете идет по 68 грн за кв.м. Но такой же геотекстиль можно приобрести по 38 грн за кв.

Тротуарная плитка толщиной 40 мм в смете по 522 грн за кв. м. За подобную плитку просят сейчас по 410 грн. за м₂.

Также Центральный парк заключил договор на 300 тыс. грн. с ФЛП Платонов Анатолий Андреевич на поставку 2500 м₂ рулонного газона. Стоимость 1 м₂ рулонного газона составила 120 грн. Стоимость рулонного газона во время ремонта сквера «Вечного огня» была еще выше, 200 грн за м₂.

ХАЦ считает, что во время Великой войны затраты на ремонт и строительство должны быть минимизированы, а свободные средства нужно направить на нужды Сил Обороны Украины.

Читайте также: Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
11.09.2025, 14:22
Умер один из основателей известной школы в Харькове
Умер один из основателей известной школы в Харькове
12.09.2025, 13:14
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
12.09.2025, 16:05
Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло
Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло
12.09.2025, 13:59
Новости Харькова — главное 12 сентября: обстрелы, слухи о ядерной угрозе
Новости Харькова — главное 12 сентября: обстрелы, слухи о ядерной угрозе
12.09.2025, 17:33
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2025, 20:49

Новости по теме:

21:16
Зеленстроевцы в Харькове сопротивляются высоте газонов 10 см, но есть прогресс
07:25
Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
10:09
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
17:26
Завтра начнут обрабатывать от клещей парки, сады, скверы и газоны в Харькове
16:18
Амброзию на газонах Харькова можно уничтожить с помощью луговых трав — биолог

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Центральный парк в Харькове задорого отремонтирует тротуары и газон – ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 20:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк купил недешевый рулонный газон и по завышенным ценам отремонтирует тротуары, сообщает ХАЦ.".