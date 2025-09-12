Центральный парк в Харькове задорого отремонтирует тротуары и газон – ХАЦ
Центральный парк купил недешевый рулонный газон и по завышенным ценам отремонтирует тротуары, сообщает ХАЦ.
Договор на 598,8 тыс. грн заключил Центральный парк с ООО «КС Девелопмент» для капитального ремонта пешеходных дорожек и транспортной сети. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.
Отремонтировать должны до конца года. Антикоррупционеры отмечают, что материалы на ремонт в смете указаны по ценам выше рыночных.
Геотекстиль термофицированный плотностью 200-300 г/м2 в смете идет по 68 грн за кв.м. Но такой же геотекстиль можно приобрести по 38 грн за кв.
Тротуарная плитка толщиной 40 мм в смете по 522 грн за кв. м. За подобную плитку просят сейчас по 410 грн. за м₂.
Также Центральный парк заключил договор на 300 тыс. грн. с ФЛП Платонов Анатолий Андреевич на поставку 2500 м₂ рулонного газона. Стоимость 1 м₂ рулонного газона составила 120 грн. Стоимость рулонного газона во время ремонта сквера «Вечного огня» была еще выше, 200 грн за м₂.
ХАЦ считает, что во время Великой войны затраты на ремонт и строительство должны быть минимизированы, а свободные средства нужно направить на нужды Сил Обороны Украины.
Читайте также: Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Центральный парк в Харькове задорого отремонтирует тротуары и газон – ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 20:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк купил недешевый рулонный газон и по завышенным ценам отремонтирует тротуары, сообщает ХАЦ.".