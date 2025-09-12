Центральный парк в Харькове задорого отремонтирует тротуары и газон – ХАЦ

Центральный парк купил недешевый рулонный газон и по завышенным ценам отремонтирует тротуары, сообщает ХАЦ.

Договор на 598,8 тыс. грн заключил Центральный парк с ООО «КС Девелопмент» для капитального ремонта пешеходных дорожек и транспортной сети. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Отремонтировать должны до конца года. Антикоррупционеры отмечают, что материалы на ремонт в смете указаны по ценам выше рыночных.

Геотекстиль термофицированный плотностью 200-300 г/м2 в смете идет по 68 грн за кв.м. Но такой же геотекстиль можно приобрести по 38 грн за кв.

Тротуарная плитка толщиной 40 мм в смете по 522 грн за кв. м. За подобную плитку просят сейчас по 410 грн. за м₂.

Также Центральный парк заключил договор на 300 тыс. грн. с ФЛП Платонов Анатолий Андреевич на поставку 2500 м₂ рулонного газона. Стоимость 1 м₂ рулонного газона составила 120 грн. Стоимость рулонного газона во время ремонта сквера «Вечного огня» была еще выше, 200 грн за м₂.

ХАЦ считает, что во время Великой войны затраты на ремонт и строительство должны быть минимизированы, а свободные средства нужно направить на нужды Сил Обороны Украины.