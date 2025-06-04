Зеленстроевцы в Харькове сопротивляются высоте газонов 10 см, но есть прогресс

Что мешает коммунальщикам в Харькове перестать брить газоны «под ноль», рассказал «Объектив» биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус.

Небольшие изменения в подходе к стрижке газонов наметились еще в прошлом году, отмечает биолог. Тогда вышел приказ, запрещающий скашивать траву «под ноль».

Сейчас зеленстроевцы все еще немного противятся стандарту высоты газонов в 10 см и объясняют, что 10 см – это неправильная цифра, отметил Юрий Бенгус.

«Мол, у них техника не может быть настроена на 10 см, только на 7 см. Но, кажется, они понимают, что брить под ноль – не надо. И когда приводишь какие-то примеры, говорят, что это не мы, отчасти так и есть. Ведь кроме работников предприятий «Харьковзеленстрой» и «Харьковблагоустройство» есть еще местные работники, например, в школах, которые никакие приказы не подписывали. Они косят, как умеют. Бороться с этим будет сложнее», — рассказал биолог.

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