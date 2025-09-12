Live
Центральний парк у Харкові задорого відремонтує тротуари і газон – ХАЦ

Суспільство 20:10   12.09.2025
Оксана Якушко
Центральний парк купив недешевий рулонний газон і за завищеними цінами відремонтує тротуари, повідомляє ХАЦ.

Договір на 598,8 тис. грн уклав Центральний парк з ТОВ “КС Девелопмент” для капітального ремонту пішохідних доріжок і транспортної мережі.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

Відремонтувати мають до кінця року. Антикорупціонери зазначають, що матеріали на ремонт в кошторисі вказані за ціною, які є вищими щодо ринкових.

Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 в кошторисі йде по 68 грн за кв.м. Але такий самий геотекстиль можна придбати по 38 грн за кв.м.

Плитка тротуарна товщиною 40 мм в кошторисі по 522 грн за кв. м. За подібну плитку просять зараз по 410 грн. за м₂.

Також Центральний парк уклав договір на 300 тис. грн з ФОП Платонов Анатолій Андрійович на поставку 2500 м₂ рулонного газону. Вартість 1 м₂ рулонного газону склала 120 грн. Варто зауважити, що вартість рулонного газону під час ремонту скверу “Вічного вогню” була ще вища, 200 грн за м₂.

ХАЦ вважає, що під час великої війни витрати на ремонт та будівництво мають бути мінімізовані, а вивільнені кошти мають бути спрямовані на потреби Сил Оборони України.

Автор: Оксана Якушко
