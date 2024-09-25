Амброзію на газонах Харкова можна знищити за допомогою лучних трав – біолог
Як за допомогою лучних трав можна перемогти амброзію, МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.Сковороди Юрій Бенгус.
– Наразі ви консультуєте харківських комунальників, як правильно доглядати за газонами.
– Мені запропонували розробити варіант посухостійкого квітучого газону з багаторічного і лучного різнотрав’я. Це мають бути місцеві рослини, які можна не поливати і косити лише інколи на висоті 10+ см. Рослини, які підтримують біорізноманіття (медоноси) і квітують в різний час. Усього до переліку увійшло 40 видів рекомендованих рослин.
– У країнах Центральної та Західної Європи, до речі, ніхто не викошує газони під нуль. Ніхто не прибирає місцеві трави, щоб посадити замість них газонну траву. Як ви агітуєте комунальників не робити те, до чого вони звикли?
– Намагаюся переконати їх на прикладі амброзії. Амброзія це однорічний і теплолюбний бур’ян. І він, оскільки однорічний, навесні повинен прорости, коли ґрунт прогріється до 15-20 градусів. За цей час лучні трави вже давно виростають. Амброзія не може пробитися крізь них – і гине. Тому наше завдання — мати багаторічні місцеві лучні трави, які нам допоможуть перемогти амброзію. Вони наші найкращі союзники.
– А якщо у нас скосили на газонах ці трави?
– Тоді амброзія спокійно собі після дощу проросте, дасть насіння, яке зберігається у ґрунті до 40 років. І потім, скільки не коси амброзію, вона може кілька десятків років сходити там.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Амброзия, газон, луговые травы, Харків, Юрий Бенгус;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як за допомогою лучних трав можна перемогти амброзію, МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.Сковороди Юрій Бенгус.".