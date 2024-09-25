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Амброзию на газонах Харькова можно уничтожить с помощью луговых трав — биолог

Общество 16:18   25.09.2024
Оксана Якушко
Амброзию на газонах Харькова можно уничтожить с помощью луговых трав — биолог Фото: «СВІДОК ІНФО»

Как с помощью луговых трав можно победить амброзию, МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус.

— Сейчас вы консультируете харьковских коммунальщиков, как правильно ухаживать за газонами.

– Мне предложили разработать вариант засухоустойчивого цветущего газона из многолетнего и лугового разнотравья. Это должны быть местные растения, которые можно не поливать и косить иногда на высоте 10+ см. Растения, которые поддерживают биоразнообразие (медоносы) и цветут в разное время. Всего в список вошло 40 видов рекомендованных растений.

— В странах Центральной и Западной Европы, кстати, никто не выкашивает газоны под ноль. Никто не убирает местные травы, чтобы посадить вместо них газонную траву. Как вы агитируете коммунальщиков не делать то, к чему они привыкли?

– Пытаюсь убедить их на примере амброзии. Амброзия это однолетний и теплолюбивый сорняк. И он, поскольку однолетний, весной должен прорасти, когда почва прогреется до 15-20 градусов. За это время луговые травы уже давно вырастают. Амброзия не может пробиться сквозь них – и гибнет. Поэтому наша задача — иметь многолетние местные луговые травы, которые помогут нам победить амброзию. Они наши лучшие союзники.

– А если у нас скосили на газонах эти травы?

— Тогда амброзия спокойно себе после дождя прорастет, даст семена, которые хранятся в почве до 40 лет. И потом, сколько ни коси амброзию, она может несколько десятков лет сходить там.

Фото: Юрий Бенгус / Facebook

Читайте также: «Учу коммунальщиков, что травы в Харькове – лучшие союзники» — биолог Бенгус

Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как с помощью луговых трав можно победить амброзию, МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус.".