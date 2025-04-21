Завтра начнут обрабатывать от клещей парки, сады, скверы и газоны в Харькове

22-25 апреля будут обрабатывать от клещей зеленые зоны в городе, сообщает Харьковский горсовет.

Коммунальщики «Харьковзеленстрой» проведут дезинсекцию в Детском и Молодежном парках, скверах «Стрелка», «Сосновая горка», Саржином яру и т.д.

Обработку будут делать рано утром с использованием специальных препаратов, безопасных для людей и домашних животных.