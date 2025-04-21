Завтра начнут обрабатывать от клещей парки, сады, скверы и газоны в Харькове
Фото: zdravitsa.com.ua
22-25 апреля будут обрабатывать от клещей зеленые зоны в городе, сообщает Харьковский горсовет.
Коммунальщики «Харьковзеленстрой» проведут дезинсекцию в Детском и Молодежном парках, скверах «Стрелка», «Сосновая горка», Саржином яру и т.д.
Обработку будут делать рано утром с использованием специальных препаратов, безопасных для людей и домашних животных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газон, дезинсекция, клещ, парк, САД, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 17:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-25 апреля будут обрабатывать от клещей зеленые зоны в городе, сообщает Харьковский горсовет.".