Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео)
Из 200 домов в Харькове, восстановление которых запланировали на 2025 год, уже закончили работы в 150, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Городской голова напомнил, что в результате российской агрессии в Харькове были повреждены 12 тысяч зданий, среди которых 9 тысяч жилых.
«Конечно, для нас сегодня приоритет – это восстановление жилья. И вот накануне мы были со строителями на Северной Салтовке, где очень много сегодня делаем. Сносим дома, которые невозможно восстановить. Кроме этого, работаем с нашими строительными компаниями по восстановлению. За этот год мы планируем 200 домов восстановить. 150 домов уже восстановили», — рассказал мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
С начала полномасштабной войны, добавил он, в городе, несмотря на постоянные обстрелы и тревоги, восстановили почти 1500 домов.
Читайте также: Три дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса
14 сентября 2025 в 18:08
