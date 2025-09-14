Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео)

Из 200 домов в Харькове, восстановление которых запланировали на 2025 год, уже закончили работы в 150, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Городской голова напомнил, что в результате российской агрессии в Харькове были повреждены 12 тысяч зданий, среди которых 9 тысяч жилых.

«Конечно, для нас сегодня приоритет – это восстановление жилья. И вот накануне мы были со строителями на Северной Салтовке, где очень много сегодня делаем. Сносим дома, которые невозможно восстановить. Кроме этого, работаем с нашими строительными компаниями по восстановлению. За этот год мы планируем 200 домов восстановить. 150 домов уже восстановили», — рассказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

С начала полномасштабной войны, добавил он, в городе, несмотря на постоянные обстрелы и тревоги, восстановили почти 1500 домов.