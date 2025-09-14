Live
  • Вс 14.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео)

Записано 18:08   14.09.2025
Елена Нагорная
Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео) Фото: ХГС

Из 200 домов в Харькове, восстановление которых запланировали на 2025 год, уже закончили работы в 150, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Городской голова напомнил, что в результате российской агрессии в Харькове были повреждены 12 тысяч зданий, среди которых 9 тысяч жилых.

«Конечно, для нас сегодня приоритет – это восстановление жилья. И вот накануне мы были со строителями на Северной Салтовке, где очень много сегодня делаем. Сносим дома, которые невозможно восстановить. Кроме этого, работаем с нашими строительными компаниями по восстановлению. За этот год мы планируем 200 домов восстановить. 150 домов уже восстановили», — рассказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

С начала полномасштабной войны, добавил он, в городе, несмотря на постоянные обстрелы и тревоги, восстановили почти 1500 домов.

Читайте также: Три дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
14.09.2025, 14:50
Готов ли Харьков к вероятным новым обстрелам энергосистемы? Ответ Терехова 📹
Готов ли Харьков к вероятным новым обстрелам энергосистемы? Ответ Терехова 📹
14.09.2025, 16:54
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
14.09.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
14.09.2025, 17:42
Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице
Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице
14.09.2025, 15:53
Почему из Купянска принудительно не могут вывезти жителей, объяснил Беседин
Почему из Купянска принудительно не могут вывезти жителей, объяснил Беседин
14.09.2025, 19:08

Новости по теме:

12:29
«Боривітер» в Харькове: воссозданную мозаику из Мариуполя разместили в метро
13:06
На каком этапе восстановления дома в Харькове, пострадавшего в начале войны 📷
19:01
16 млн грн на восстановление производства в Харькове: кому дают гранты (видео)
15:39
В Харькове создали онлайн-каталог разрушенных предприятий: зачем (видео)
16:12
Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео)»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 200 домов в Харькове, восстановление которых запланировали на 2025 год, уже закончили работы в 150, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".