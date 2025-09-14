Live
  Нд 14.09.2025
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)

Записано 18:08   14.09.2025
Олена Нагорна
З 200 будинків у Харкові, відновлення яких запланували на 2025 рік, вже закінчили роботи у 150, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Міський голова нагадав, що внаслідок російської агресії у Харкові були пошкоджені 12 тисяч будівель, серед яких 9 тисяч житлових.

“Звісно, для нас сьогодні пріоритет – це відбудова житла. І от напередодні ми були з будівельниками на Північній Салтівці, де дуже багато сьогодні ми робимо. Зносимо будинки, які неможливо відновити. Крім цього, працюємо з нашими будівельними компаніями щодо відновлення. За цей рік ми плануємо 200 будинків відновити. 150 будинків уже відновили”, – розповів мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

З початку повномасштабної війни, додав він, у місті, попри постійні обстріли та тривоги, відновили майже 1500 будинків.

Читайте також: Три будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси

Автор: Олена Нагорна
