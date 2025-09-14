Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
З 200 будинків у Харкові, відновлення яких запланували на 2025 рік, вже закінчили роботи у 150, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
Міський голова нагадав, що внаслідок російської агресії у Харкові були пошкоджені 12 тисяч будівель, серед яких 9 тисяч житлових.
“Звісно, для нас сьогодні пріоритет – це відбудова житла. І от напередодні ми були з будівельниками на Північній Салтівці, де дуже багато сьогодні ми робимо. Зносимо будинки, які неможливо відновити. Крім цього, працюємо з нашими будівельними компаніями щодо відновлення. За цей рік ми плануємо 200 будинків відновити. 150 будинків уже відновили”, – розповів мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
З початку повномасштабної війни, додав він, у місті, попри постійні обстріли та тривоги, відновили майже 1500 будинків.
Читайте також: Три будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, відновлення, дома, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 18:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 200 будинків у Харкові, відновлення яких запланували на 2025 рік, вже закінчили роботи у 150, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".