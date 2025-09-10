Три будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси

До списку потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу внаслідок ворожих обстрілів, внесли три багатоквартирні житлові будинки.

Рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради 10 вересня, інформує пресслужба мерії.

Йдеться про будинки за адресами: вулиця Велика Панасівська, 230 (Холодногірський район), вулиця Соборності України, 281 (Київський район) і вулиця Ігоря Малицького, 5 (Основ’янський район).

«Об’єкти мають пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівель складає понад 81%», – пояснили у департаменті житлово-комунального господарства.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків знесуть у місті. За словами міського голови, в Харкові пошкоджені 12300 будівель, близько 9000 з них – житлові будинки. 15 доведеться знести. До кінця цього року планують поновити 200 будинків.