Три будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси
До списку потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу внаслідок ворожих обстрілів, внесли три багатоквартирні житлові будинки.
Рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради 10 вересня, інформує пресслужба мерії.
Йдеться про будинки за адресами: вулиця Велика Панасівська, 230 (Холодногірський район), вулиця Соборності України, 281 (Київський район) і вулиця Ігоря Малицького, 5 (Основ’янський район).
«Об’єкти мають пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівель складає понад 81%», – пояснили у департаменті житлово-комунального господарства.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків знесуть у місті. За словами міського голови, в Харкові пошкоджені 12300 будівель, близько 9000 з них – житлові будинки. 15 доведеться знести. До кінця цього року планують поновити 200 будинків.
Читайте також: Путін хоче захопити або знищити Харків як місто-мільйонник – Портников
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: демонтаж, дома, міськрада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До списку потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу внаслідок ворожих обстрілів, внесли три багатоквартирні житлові будинки.".