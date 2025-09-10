Три дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса
В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу в результате вражеских обстрелов, внесли три многоквартирных жилых дома.
Решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 10 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет о домах по адресам: улица Большая Панасовская, 230 (Холодногорский район), улица Соборности Украины, 281 (Киевский район) и улица Игоря Малицкого, 5 (Основянский район).
«Объекты имеют повреждения опорных и ограждающих конструкций, свидетельствующих о возможности аварийного обрушения. Степень повреждения зданий составляет более 81%», – объяснили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько разрушенных домов снесут в городе. По словам городского головы, в Харькове повреждено 12300 зданий, около 9000 из них – жилые дома. 15 придется снести. До конца этого года планируют восстановить 200 домов.
Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 13:42
