Два мільйони грн хочуть витратити на ремонт розподільчої смуги в Харкові
Про те, що на Аерокосмічному проспекті в Харкові хочуть відремонтувати ділянку розподільчої смуги, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».
КП “Харківзеленбуд” оголосив тендер на ремонт невеликої ділянки навпроти будинку №178 біля продуктового супермаркету. На роботи планують виділити два мільйони гривень, уточнили у ХАЦ.
“За ці гроші обіцяють встановити нові бордюри, замінити тротуарну плитку на асфальт і навіть покласти штучну траву”, – зазначили в ХАЦ.
Проте, уточнюють у повідомленні, є нюанс: схожі роботи вже проводили у липні-серпні на цьому ж проспекті. Тоді такий самий ремонт виконали на ділянці від вулиці Молочної до вулиці Дмитра Коцюбайла.
“І ось дивина. У системі «ProZorro» цих робіт немає. А це означає, що офіційно тендера не проводили і гроші на це не виділяли. І тільки наприкінці серпня з’явився тендер на схожі роботи. Але вже не там, де їх фактично здійснили влітку, а на іншій ділянці. Так що виникає питання – а як же попередній ремонт?”, – пише ХАЦ.
Нагадаємо, раніше в ХАЦ повідомляли, що Центральний парк купив недешевий рулонний газон і за завищеними цінами відремонтує тротуари. Договір на 598,8 тис. грн уклав Центральний парк з ТОВ “КС Девелопмент” для капітального ремонту пішохідних доріжок і транспортної мережі. Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”. Відремонтувати мають до кінця року. Антикорупціонери зазначають, що матеріали на ремонт в кошторисі вказані за ціною, які є вищими щодо ринкових. Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 в кошторисі йде по 68 грн за кв.м. Але такий самий геотекстиль можна придбати по 38 грн за кв.м. Плитка тротуарна товщиною 40 мм в кошторисі по 522 грн за кв. м. За подібну плитку просять зараз по 410 грн. за м₂. Також Центральний парк уклав договір на 300 тис. грн з ФОП Платонов Анатолій Андрійович на поставку 2500 м₂ рулонного газону. Вартість 1 м₂ рулонного газону склала 120 грн. Варто зауважити, що вартість рулонного газону під час ремонту скверу “Вічного вогню” була ще вища, 200 грн за м₂.
15 Вересня 2025 в 09:23
