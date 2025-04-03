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Сдавала в аренду фейковые квартиры на Харьковщине: женщина получила подозрение

Общество 11:50   03.04.2025
Виктория Яковенко
Сдавала в аренду фейковые квартиры на Харьковщине: женщина получила подозрение Фото: dom.ria.com

На Харьковщине разоблачили очередную аферу. На этот раз обманывали людей, которые хотели арендовать жилье.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, через интернет людей обманула 22-летняя женщина. На популярном сайте фигурантка размещала фейковые объявления о сдаче жилья в аренду в городе Берестин, выяснили правоохранители.

«Получив средства, женщина сразу исчезала, прекращая любую связь с потерпевшими. Жительница Берестинского района обманула по меньшей мере 10 граждан, нанеся им ущерб более чем на 35 тысяч гривен», — отметили полицейские.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до трех лет тюрьмы.

Правоохранители напоминают жителям быть бдительными при осуществлении финансовых операций в интернете, тщательно проверять информацию об арендодателях и не перечислять средства заранее незнакомым лицам.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили очередную аферу. На этот раз обманывали людей, которые хотели арендовать жилье.".