Сдавала в аренду фейковые квартиры на Харьковщине: женщина получила подозрение
На Харьковщине разоблачили очередную аферу. На этот раз обманывали людей, которые хотели арендовать жилье.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, через интернет людей обманула 22-летняя женщина. На популярном сайте фигурантка размещала фейковые объявления о сдаче жилья в аренду в городе Берестин, выяснили правоохранители.
«Получив средства, женщина сразу исчезала, прекращая любую связь с потерпевшими. Жительница Берестинского района обманула по меньшей мере 10 граждан, нанеся им ущерб более чем на 35 тысяч гривен», — отметили полицейские.
Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до трех лет тюрьмы.
Правоохранители напоминают жителям быть бдительными при осуществлении финансовых операций в интернете, тщательно проверять информацию об арендодателях и не перечислять средства заранее незнакомым лицам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, жилье, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 11:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили очередную аферу. На этот раз обманывали людей, которые хотели арендовать жилье.".