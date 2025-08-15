Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Баню и бассейн незаконно строили супруги возле реки в Харькове – прокуратура

Общество 14:18   15.08.2025
Виктория Яковенко
Баню и бассейн незаконно строили супруги возле реки в Харькове – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд в Харькове рассмотрит дело о самовольном занятии земли и строительстве на берегу реки.

По данным Харьковской областной прокуратуры, супруги самовольно заняли землю, расположенную на берегу реки Харьков в Киевском районе. Отмечается, что эта территория входит в прибрежную защитную полосу и находится в коммунальной собственности.

«Действуя без надлежащих правовых оснований, обвиняемый вместе с супругой оградили земельный участок забором. Этим они ограничили доступ к ней другим лицам. Кроме того, они фактически присоединили ее к частной территории, принадлежащей жене», — выяснили правоохранители.

В прокуратуре добавили, что на этой земле фигуранты начали строить баню и стационарный бассейн. На работы они не получили никаких разрешительных документов, чем нарушили требования земельного и водного законодательства Украины.

«Выводом судебно-экономической экспертизы установлено, что такими действиями громаде города причинен материальный ущерб на сумму более 415 тысяч гривен», — установили в прокуратуре.

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины по фактам самовольного занятия земельного участка и строительства на нем сооружений, совершенных группой лиц в отношении земель в охранных зонах (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 УКУ).

Читайте также: «В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
15.08.2025, 15:28
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
15.08.2025, 10:48
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео
В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео
15.08.2025, 15:24

Новости по теме:

09:03
Под Харьковом сгорела большая баня (фото)
10:58
На Харьковщине из-за неисправной печи сгорела баня (фото)
12:34
На Харьковщине задержали изделия для бани из России
08:01
Спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении (фото)
09:34
В Харьковском районе пожарные потушили огонь в бане

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Баню и бассейн незаконно строили супруги возле реки в Харькове – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове рассмотрит дело о самовольном занятии земли и строительстве на берегу реки.".