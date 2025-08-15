Баню и бассейн незаконно строили супруги возле реки в Харькове – прокуратура
Суд в Харькове рассмотрит дело о самовольном занятии земли и строительстве на берегу реки.
По данным Харьковской областной прокуратуры, супруги самовольно заняли землю, расположенную на берегу реки Харьков в Киевском районе. Отмечается, что эта территория входит в прибрежную защитную полосу и находится в коммунальной собственности.
«Действуя без надлежащих правовых оснований, обвиняемый вместе с супругой оградили земельный участок забором. Этим они ограничили доступ к ней другим лицам. Кроме того, они фактически присоединили ее к частной территории, принадлежащей жене», — выяснили правоохранители.
В прокуратуре добавили, что на этой земле фигуранты начали строить баню и стационарный бассейн. На работы они не получили никаких разрешительных документов, чем нарушили требования земельного и водного законодательства Украины.
«Выводом судебно-экономической экспертизы установлено, что такими действиями громаде города причинен материальный ущерб на сумму более 415 тысяч гривен», — установили в прокуратуре.
Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины по фактам самовольного занятия земельного участка и строительства на нем сооружений, совершенных группой лиц в отношении земель в охранных зонах (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 УКУ).
- • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко