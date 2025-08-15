Лазню і басейн незаконно будувало подружжя біля річки в Харкові – прокуратура

Суд у Харкові розгляне справу про самовільне зайняття землі та будівництво на березі річки.

За даними Харківської обласної прокуратури, подружжя самовільно зайняло землю, розташовану на березі річки Харків у Київському районі. Зазначається, що ця територія входить до прибережної захисної смуги та перебуває у комунальній власності.

«Діючи без належних правових підстав, обвинувачений разом із дружиною огородили земельну ділянку парканом. Цим вони обмежили доступ до неї іншим особам. Крім того, вони фактично приєднали її до суміжної приватної території, що належить дружині», – з’ясували правоохоронці.

У прокуратурі додали, що на цій землі фігуранти почали будувати лазню та стаціонарний басейн. На роботи вони не отримали жодних дозвільних документів, чим і порушили вимоги земельного та водного законодавства України.

«Висновком судово-економічної експертизи встановлено, що такими діями територіальній громаді міста заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 415 тисяч гривень», – встановили у прокуратурі.

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка за фактами самовільного зайняття земельної ділянки та будівництва на ній споруд, вчинених групою осіб щодо земель в охоронних зонах (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 ККУ).