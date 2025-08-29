Назвали рашистами і вигнали: тренер футболістів із Златополя заявив про булінг

Депутат Лозівської райради та за сумісництвом тренер команди “КВАДРО” з Харківщини Максим Стифанищен заявив, що юні футболісти зазнали булінгу на турнірі “Slavsko cup-2025” у Славському Львівській області.

“Справа в тому, що в команді є хлопець 2011 р.н. (воротар, який вже має зріст 185 см., що для дитини в 14 років велика рідкість). Організатор був попереджений завчасно, та ми отримали дозвіл на участь у турнірі. Перед грою з командою зі Львова, в їх тренера не було жодних до нас зауважень, а навпаки він дуже чемно привітав нашу команду і висловив нам підтримку і повагу, через те що ми приїхали з Харківської області”, – пише тренер на своїй сторінці у фейсбук.

Однак настрій у його підопічних, стверджує Стифанищен, був зовсім інший. Вони, за словами тренера, у нецензурній формі почали показувати спортсменам із Златополя свою перевагу та заявляти, що переможуть на турнірі. Але вийшло дещо інакше. Вже на п’ятій хвилині гри футболісти із Харківщини забили свій перший гол.

“Після цього на поле почали виходити незадоволені батьки, висловлюючи свою ноту протесту, що в наших воротах стоїть чоловік якому 20 років. Тренери львівської команди почали заспокоювати батьків, пояснюючи, що йому не 20 років і ніхто не проти того, щоб він грав. Коли команда “КВАДРО” забила другий м’яч, на поле вибігли двоє дорослих чоловіків у стані алкогольного сп’яніння і накинулись на мене. І тут тренер суперника вступився за нас. Згодом гру було продовжено. А з трибун посипались образи в бік наших дітей: “Ви фашисти” , “ваші мами бл..ді, а ви вибл..тки”, “такого ніколи не буде, щоб рашисти тут перемогли “, (хоча ми всі спілкувались українською, і тільки інколи в хлопців траплялись деякі слова на російській), деяких наших хлопців кликали чоловіки до себе, щоб провести чоловічу бесіду”, – згадує тренер.

Попри це гра продовжилася, а футболісти з Харківщини здобули перемогу з рахунком 3:1. Спортсмени потиснули руки, але незадоволені батьки противників продовжували вигукувати образи, розповів Стифанищен. Вже ввечері того дня тренеру зателефонував організатор турніру.

“І повідомив, що нам призначено технічну поразку, через те що батьки “підняли кіпіш”, що в нас був великий воротар. Ми завжди вчімо наших дітей єдності і поваги до суперника. Ми не кажемо, що місцеві мешканці погані, а навпаки тут багато гарних і привітних людей. І ми не кажемо, що через деяких нетверезих осіб всі люди на Західній Україні поган”і, – зазначив депутат.

Невдовзі голова Златопільської громади Микола Бакшеєв повідомив, що організатори турніру вибачилися “за некоректну поведінку відповідальних осіб та вболівальників”. Щоправда, зараз на сторінці “Футбольні Турніри та Збори на Заході України” допис уже видалений.