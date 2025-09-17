Дети войны: в Харькове у ребят проблемы со сном, за рубежом – буллинг

С какими психологическими травмами сталкиваются юные украинцы и конкретно – юные харьковчане – МГ «Объектив» расспросила психологов. По их данным, проблемы возникают и у тех, кто уехал за границу или в тыловые регионы, и у тех, кто сейчас живет в Харькове.

В Харькове к психологам обращаются, когда усиливаются обстрелы

Психологи из БФ «Голоса детей», отделения которого работают почти в каждом областном центре Украины, отмечают, что количество запросов на психологическую помощь со стороны маленьких украинцев и подростков после полномасштабного вторжения очень возросло. У детей, живущих в прифронтовых регионах, уровень стресса из-за постоянных обстрелов гораздо выше, чем у их сверстников с запада Украины, констатирует Наталья Сосновенко, психолог киевского офиса БФ «Голоса детей».

В Харькове количество обращений за помощью к психологам растет, когда усиливаются обстрелы, отмечает Марина Дудник, психолог харьковского филиала «Голоса детей».

«Больше нуждаются в индивидуальных консультациях. А групповые занятия в это время посещают меньше – из-за страха за свою безопасность», — говорит Дудник.

Причем стресс не делит людей по прописке: среди нуждающихся в поддержке одинаково много местных и переселенцев.

«Дети младшего подросткового возраста не могут самостоятельно справиться с определенными ситуациями, поэтому просят, чтобы родители нашли психолога. У подростков больше социальных трудностей, потому что они не могут общаться со сверстниками, потому что потеряли друзей и знакомых – многие уехали с места, где проживали. Или живут в опасных местах, где обучение дистанционно или в смешанной форме, то есть снова мало живого общения. А подросткам важно общение именно со сверстниками, это ведущий вид деятельности. И не реализация этой потребности влечет другие психологические трудности», — объясняет детские проблемы столичная психолог Наталья Сосновенко.

Харьковские дети плохо спят и боятся темноты

Харьковские дети чаще всего обращаются за помощью из-за тревожности.

«Дети боятся взрывов, громких звуков и просто темноты, особенно после того, когда обстрелы раздавались именно ночью. Это детей испугало настолько, что когда наступала ночь, у них возникала тревога», – рассказывает Марина Дудник.

В этом случае следует работать не только с ребенком, но и с родителями, советуют психологи.

«Потому что от родителей многое зависит: как дети будут воспринимать ту или иную ситуацию, реагировать на взрывы и обстрелы. Как бы мы там ни пытались стабилизировать ребенка, если рядом с ним не будет эмоционально устойчивого взрослого, ребенок никогда не будет чувствовать себя в безопасности», — объяснила харьковская психолог.

ПТСР обнаружили у почти половины опрошенных детей

Те дети, которые эвакуировались в безопасные места, нередко сталкиваются в новых школах с буллингом. И хотя травля встречалась и до полномасштабного вторжения, сейчас таких запросов стало больше, признают специалисты.

Наиболее распространенные расстройства у детей хронический стресс, нарушение сна, эмоциональная нестабильность, рисковое или агрессивное поведение, перечисляет Наталья Сосновенко. А еще – снижение когнитивных способностей. Это отмечают и учителя, и воспитатели в садах, и дети и родители.

«Так устроена наша нервная система и психика, что когнитивные функции не работают на все 100%, когда есть долгосрочный вынужденный стресс, в котором мы сейчас находимся. Чтобы запомнить определенный материал, нужно больше времени и усилий для ребенка. Психиатры нашего фонда говорят, что у детей распространены тревожные расстройства, депрессивные состояния, соматические проявления. И ПТСР – в 2023 году его диагностировали у 44% попавших в исследование. Допускаю, что сейчас процент выше», — говорит психолог из Киева.

Из-за войны о суициде думают даже 10-летние дети

Также специалисты нередко наблюдают, как дети в результате сильного стресса регрессируют: начинают играть игрушками, к которым давно уже потеряли любопытство. А подростки вдруг погружаются в мультики или фильмы, просмотренные в более юном возрасте. Причина – во время стресса ребенок эмоционально возвращается в то состояние, когда чувствовал себя более защищенным, когда ему было комфортно.

Также психологи нередко фиксируют соматические жалобы, когда голова болит или спина, но врачи не находят причину этой болезни.

Заметно снизился и возраст суицидальных мыслей и самоповреждающего поведения у детей, отмечают психологи. Если раньше это было характерно для старших подростков, то сейчас наблюдаем мысли о собственной смерти у 10-летних детей, отмечает Сосновенко.

Обострение этого проявления связано именно с войной, потому что детям сложно ее проживать. Некоторым подросткам очень трудно представить свое будущее. Они не могут его спланировать, как делали их сверстники до полномасштабного, когда думали, что окончат школу, пойдут учиться в университет – и все будет хорошо, объясняет Марина Дудник.

А еще многие дети сейчас сталкиваются с потерей. Причем они горюют не о потери дома или нажитого – это в большей степени печалит их родителей. Дети же болезненно переживают утрату близких родственников, друзей или знакомых.

Семьи возвращаются в Харьков из-за детей

Война спровоцировала массовую миграцию украинцев внутри страны и за границу. Но даже сейчас есть семьи, которые возвращаются на Родину из-за детей, что не смогли адаптироваться на новом месте.

«Многие семьи возвращались в Украину именно из-за детей. За все страны не скажу, но клиенты, дети которых сталкивались с буллингом в школе, временно проживали в Польше и Германии. Трудно было детям изучить язык, трудно адаптироваться к новым условиям жизни. Дети сами проговаривали, что очень хотели возвратиться. Или даже если это была Украина, то они все равно мечтали именно о Харькове, о доме», — говорит Марина Дудник.

Многие родители из-за границы обращаются и на онлайн-линию психологической помощи в БФ «Голоса детей». Причина – малые украинцы либо начинают наносить себе вред, либо вообще хотят покончить с собой. Такие молодые пациенты могут получить до 10 бесплатных консультаций с психологом.

Но были и такие семьи, чьи дети наоборот хотели уехать из Харькова из-за обстрелов, отмечает Марина Дудник.

«Куда угодно, лишь бы не слышно взрывов. И там уже родители сопротивлялись переезду. Возраст детей примерно 10-12 лет», – говорит психолог.

Самый высокий уровень расстройств – у детей, вывезенных с оккупированных территорий или РФ после депортации туда

Но едва ли не самые тяжелые психологические травмы получили украинские дети, которые возвращаются с временно оккупированных территорий или из депортации. Психологи БФ «Голоса детей» с 2023 года работают с такими подопечными, сопровождая их с первых дней после возвращения в Украину.

«У этих детей уровень стрессовых и тревожных расстройств гораздо выше. Они долгое время находились в условиях не только войны, но и насилия, морального и отчасти физического. Они не могли получать медицинскую помощь без русского паспорта. Не могли продолжать учиться в украинских школах даже онлайн. Потому что из-за этого оккупационные власти могли ребенка изъять из семьи или отправить «на подвал». Были дети, видевшие, как расстреляли их близких», — рассказывает Наталья Сосновенко.

А на российской границе украинские дети с ВОТ сталкивались с моральным давлением. Есть такие, кто смог вернуться в Украину только с четвертой попытки.

«Мы справляемся с тревожностью. А потом в дом ребенка «прилетает»

Чтобы избавиться от психологической травмы, ребенку нужно много времени, но каждый случай уникален. Поэтому прогнозировать срок, за который состоится исцеление, сложно, говорят психологи.

«Если мы говорим о странах, имеющих опыт войны, Югославии или Израиле, то не было подобного тому, что сейчас проживает Украина. Ребёнок вместе с психологом учится, как новым способом реагировать на стрессовые ситуации. Но мы справляемся с одной ситуацией, например, тревожностью, и затем, условно, «прилетает» ребенку в дом. И это уже другая реакция. Если же говорить о длительном стрессе у детей, которые сейчас возвращаются из оккупации, после депортации, то некоторым нужно было до года терапии», — отметила Наталья Сосновенко.