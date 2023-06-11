Президент Чехии поддержал беженку из Украины, которую травили в школе (видео)

Президент Чехии Петр Павел встретился с девочкой из Украины Полиной Бутковской, которую оскорбляли сверстники в школе, сообщил глава государства в своем Twitter.

«Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны войны пришлось покинуть свою страну и друзей, и которому мы предложили убежище, это особенно позорно», – написал Петр Павел.

Несколько дней назад двое чехов-одноклассников на улице во время экскурсии дразнили юную украинку, восхваляя рф и унижая Украину. «Украина – проститутка. Украина тупая. Россия лучше, россия сильнее», — говорят на записи ребята.

В ответ на издевательство Полина сказала, что «россия – гомно». Один из одноклассников плюнул школьнице в лицо. Очевидно, это ребята в чешской школе не впервые оскорбляли украинку, поэтому она записала конфликт на видео.

После инцидента мать девочки обратилась в администрацию школы, но там ей ничем не помогли и даже во встрече с родителями обидчиков отказали.

Поэтому видео буллинга обнародовала активистка Анастасия Сихнаевская, соучредительница чешской общественной инициативы «Голос Украины».

В дело вмешались чешские СМИ, и в школе вдруг поменяли отношение к инциденту. Также благодаря видео и огласке на случившееся обратили внимание в Минобразования и полиции Чехии.

А дипломаты из украинского посольства в Чехии приехали в Опочно, где живет и учится школьница, чтобы встретиться и поддержать девочку и ее близких. Они пообщались с руководством школы, которое встало на сторону потерпевшего ребенка и осудило поступок мальчиков. Во встрече также участвовал чешский адвокат Петр Немец. По результатам беседы прощения у Полине попросили и родители обидчиков, и агрессивные одноклассники.