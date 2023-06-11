Президент Чехії підтримав біженку з України, яку цькували у школі (відео)

Президент Чехії Петр Павел зустрівся з дівчинкою з України Поліною Бутковською, яку ображали однолітки у школі, повідомив глава держави у своєму Twitter.

«Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну і друзів, і якій ми запропонували притулок, це особливо ганебно», – написав Петр Павел.

Кілька днів тому двоє чехів-однокласників на вулиці під час екскурсії дражнили юну українку, вихваляючи рф і принижуючи Україну. «Україна – повія. Україна тупа. Росія краща, росія сильніша», – кажуть на записі хлопці.

У відповідь на знущання Поліна сказала, що «росія – гімно». Один з однокласників плюнув школярці в обличчя. Вочевидь, це хлопці в чеській школі не вперше ображали українку, тому вона за фільмувала конфлікт.

Після інциденту мати дівчинки звернулася до адміністрації школи, але там їй нічим не допомогли і навіть у зустрічі з батьками кривдників відмовили.

То ж відео булінгу оприлюднила активістка Анастасія Сихнаєвська, співзасновниця чеської громадської ініціативи Голос України.

У справу втрутилися чеські ЗМІ, і в школі раптом змінили ставлення до інциденту. Також завдяки відео і розголосу, на інцидент звернули увагу в Міносвіти і поліції Чехії.

Також дипломати з українського посольства в Чехії приїхали до міста Опочно, щоб зустрітися та підтримати дівчинку та її близьких. Вони поспілкувалися із керівництвом школи, яке однозначно стало на бік потерпілої дитини та засудило вчинок хлопчиків. У зустрічі також взяв участь чеський адвокат Петро Німець. За результатами бесіди вибачення у Поліні попросили і батьки кривдників, і власне агресивні однокласники.