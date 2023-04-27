С какими проблемами столкнулись украинские дети в иностранных школах за год

Год назад, весной, спасаясь от войны, в Европу приехали миллионы украинских женщин с детьми. Тогда основной задачей иностранных школ было дать детям чувство безопасности и возможность адаптироваться в новой стране. Выучили ли дети язык достаточно, чтобы полноценно овладевать науками? Смогли ли они завести друзей, выясняла ВВС Украина.

На самом деле точное количество детей, выехавших из Украины после 24 февраля, властям неизвестно. В странах Евросоюза их около 700 тысяч. В Европе больше всего украинцев приняли школы Польши и Германии – около 200 тысяч каждая. BBC поговорила с семьями, чьи дети учатся в польских и германских школах.

Трудности перевода

В прошлом году, отправляясь в вынужденную эмиграцию, многие родители надеялись, что их дети быстро овладеют новым иностранным языком. Но год спустя лингвистический барьер остается главным препятствием на уроках и в общении со сверстниками.

«Мой 14-летний сын до сих пор не адаптировался к обучению на иностранном языке», — рассказывает живущая в Берлине Елена, ее сын Георгий учится в 8 классе. Некоторые предметы даются легче, но физику он не понимает вообще, хотя имел высокие баллы по этой дисциплине в профильной гимназии в Украине.

На уроках не позволяют пользоваться мобильными телефонами, только бумажным словарем, поэтому учащиеся часто не до конца понимают задачи.

«Даже те дети, которые ходят в школу в Польше уже два-три года, все равно испытывают трудности с языком, — рассказывает мама шестиклассницы Марии из Вроцлава. – Есть три предмета, для которых польский язык стал тяжелым барьером, – история, биология и география”.

По замыслу европейских министерств образования, преодолеть этот барьер должны были интеграционные классы и ассистенты учителей. Однако ресурсов на них катастрофически не хватило.

К началу 2023 года в Польше только 15 тысяч украинских детей посещали подготовительные классы. Все остальные сразу зачислялись в обычный польский класс, даже если они вообще не знали языка.

“Одно дело, когда ты пришел и учишься в начальных классах, здесь программа менее сложная, и главная задача – адаптация ребенка к школе. Другое дело – старшие классы”, — рассказывает Александра, которая работает в краковской школе ассистенткой учителя.

Польское министерство образования должно было гарантировать учащимся из Украины от 2 до 5 часов бесплатного дополнительного обучения польскому языку в неделю, но в реальности для этого не хватает ни учителей, ни классов для проведения уроков, говорит Александра.

Несмотря на необходимость учить детей языку, идея подготовительных классов тоже не выдержала проверки временем. В Германии, имеющей опыт интеграции детей-беженцев еще с 2015-16 годов, так называемые Welcome classes жестко критикуют. Подготовительные классы не интегрированы в школьную систему и не имеют фиксированного учебного плана. То, что там учат дети, полностью зависит от учителя.

Школьные драки и случаи буллинга

Александра, которая работает межкультурным ассистентом в Кракове, рассказывает, что драки между украинцами и поляками – это «нередкие случаи».

Хотя все мамы, с которыми говорила BBC, вспоминают о поддержке и теплом приеме Польши, в их опыте также были ситуации, когда дети сталкивались с проявлением негатива из-за их украинского происхождения.

О конфликтах на этнической почве упоминает в своем исследовании и Amnesty International.

«В Польше нет системно принятого антидискриминационного или межкультурного образования», — объясняют правозащитники.

Мамы украинцев, которые учатся в немецких школах, враждебности на этнической почве не заметили.

«Немцы все еще чувствуют свою вину, они уделяют внимание расовым и межкультурным вопросам, и это очень чувствуется даже в школе», — говорит Елена, сын которой учится в берлинской гимназии.

Но друзей среди немцев у Георгия долгое время не было, добавляет она. Он поэтому переживал, отказывался ездить с классом на экскурсии, чувствовал себя одиноким.

О том, что детям сложно наладить контакты со сверстниками, говорят и родители других учащихся за рубежом школьников, прежде всего подростков. По их мнению, основная причина – языковой барьер.

«Гимназия не светит»

Несмотря на то, что страны ЕС гарантировали иностранцам такой же доступ к образованию, как и собственным гражданам, украинские школьники за рубежом хорошо прочувствовали, что на практике это сложно реализовать. В первую очередь с этим столкнулись те, кто должен перейти на следующий этап обучения – поступить в старшую школу или вуз.

Украинские восьмиклассники, приехавшие в Польшу весной прошлого года, оказались перед непростым выбором. Чтобы перейти в 9 класс, они должны были сдать экзамен для окончания базовой школы, так называемый «экзамен восьмиклассника» (польский язык, математику и иностранный). Или еще один год проучиться в восьмом классе.

За этот год они должны овладеть польским языком и программой настолько, чтобы успешно конкурировать с поляками за поступление в гимназии и колледжи. Если им этого не удастся, можно будет выбирать школы, где останутся свободные места после зачисления польских учеников.

Похожая ситуация и в Германии. Елена, мама Георгия, рассказывает, что в местном департаменте образования ей так и сказали: «украинским детям гимназия не светит».

Там объяснили, что для введения нужны знания языка на уровне C1 и посоветовали проучиться год в интеграционном классе. После него можно попасть в обычную среднюю школу или реалшуле, после которой получают профессионально-техническое образование. В Украине ее сын учился в одной из лучших гимназий Львова, имел высокие оценки по математике, английскому и другим предметам.

Елена рассказывает, что написала письма в десятки берлинских школ и получила ответ только из одной, которая пригласила на собеседование. Георгия взяли на учебу из-за того, что на экзамене он показал очень высокий уровень математики, информатики и английского.

Однако для большинства украинских старшеклассников путь к высшему образованию в Германии потребует нескольких дополнительных лет.

Им сначала придется выучить язык, а затем сдать абитур, дающий право поступать в университеты. Принять такое решение непросто, ведь семьи не знают, сколько времени они будут оставаться в Германии.