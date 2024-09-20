Как харьковчанки организовали волонтерский центр для беженцев в Румынии

Уже почти 2,5 года волонтерский центр ROUA Community Center помогает украинским беженцам в городе Бая-Маре, центре жудеца (области – ред.) Марамуреш на севере Румынии.

Его организовали также беженцы – несколько женщин из Харькова, вынужденных бежать от войны в безопасное место. В ROUA украинцам помогают оформлять различные документы, необходимые для пребывания за границей. А еще в волонтерском центре, который стал для беженцев маленьким уголком родины, бесплатно обучают взрослых и малых английскому и румынскому языкам, работает группа продленного дня для младших школьников и куча кружков.

Для многих украинцев Румыния, несмотря на общую границу, до сих пор остается некой Terra incognita. За 35 лет после падения коммунистического режима Николае Чаушеску эта страна прошла путь в ЕС и НАТО и довольно быстро развивается. И тысячи обычных румын весной 2022 года, не имея финансовой поддержки от правительства, открыли свои дома для украинских женщин и детей. Это уже потом ЕС профинансировал действовавшую год программу для Румынии, по которой владельцам жилья, приютивших украинцев, ежемесячно платили за каждого принятого беженца около €300. А тогда, в разгар российского наступления, поражали румынское гостеприимство и ментальная близость к украинцам.

В Румынии решили остаться случайно

«В марте 2022 года мы с ребенком ехали в Прагу, потому что там у нас были друзья. Ехали машиной, я устала, так что пришлось где-то остановиться на ночлег. А утром, когда мы увидели, как хорош этот небольшой город Бая-Маре, решили остаться здесь», — вспоминает харьковчанка Виктория Килюм.

Едва придя в себя, Виктория начала помогать таким же беженцам, как и она. А потом познакомилась с девушками-румынками, которые в то время имели связи с благотворителями из разных стран Европы. У них уже был склад одежды, продуктов и средств гигиены.

«И когда я попала на этот склад, спросила: а почему у вас никто ничего не берет? «Да мы не знаем, как это все распространять между украинцами, – ответили мне румыны. – Мы не знаем, как их найти». Так я стала проводницей между румынами, которые были готовы помочь и имели возможность, и украинцами. Мы создали группу в WhatsApp, где беженцы общались и получали информацию о гуманитарной помощи».

Очень помогал решать все сложные вопросы английский язык, которым владеют почти все жители Румынии. Поэтому Виктория и ее бывшая сокурсница по инъязу ХНУ им. Каразина Диана, свободно говорящи на английском, чувствовали себя как рыбы в воде.

Главный критерий – говорить на английском

А уже 1 апреля 2022 года Виктория и товарищи официально открыли ROUA Community Center, через который за два с половиной года прошли тысячи украинских беженцев. Центр работает благодаря спонсорам, также украинские волонтеры выигрывали несколько грантов по программе международной организации HEKS.

«Сначала было очень хорошее финансирование нашего центра, можно было официально нанимать на работу наших украинских девушек-беженок. Были у нас должности и психолога, и преподавателя, и учителя для детей. Но главный критерий – чтобы они хотя бы немного говорили на английском, чтобы могли общаться с руководством. Например, наша психолог Рая английского вообще не знала. Сейчас она на нем свободно общается с руководством – выучила у нас в центре», – рассказывает Виктория.

Любые первые шаги за границей для украинцев начинаются с получения временного убежища в миграционной службе. Куда идти, что иметь при себе – в Бая-Маре этот путь для беженцев был легче, потому что волонтеры ROUA помогали заполнить документы или даже открыть счет в банке.

«У нас разнообразная информационная поддержка, ведь мы знаем, какие документы нужны, например, чтобы ребенка устроить в детсад или школу. Или где нужны сотрудники и можно найти работу», — говорит Виктория.

Волонтеры несколько раз проводили ярмарку вакансий для украинских беженцев. Или набирали группу из 20-30 украинцев – и ехали на завод «Арамис», производящий мебель для IKEA.

Английский, румынский, клуб вязальщиц

Сразу после того, как в румынской школе открыли несколько классов для украинских детей, в ROUA Community Center организовали для учеников 1-4 классов группу продленного дня.

«Это друг удобно, потому что волонтеры после школы забирали детей, делали с ними домашнее задание, развлекали, кормили. А родители в это время могли спокойно работать и не волноваться, ведь дети в безопасности», — рассказывает харьковчанка Елена Букреева, дочери которой посещали группу продленного дня.

Есть в центре бесплатные для беженцев курсы английского и румынского языка.

«Алина, учительница английского языка из Кривого Рога, поделила всех учеников – и детей от 5 лет, и пенсионеров – на возрастные группы, а между ними – на группы по знанию. Румынский у нас преподает англоязычная румынка – двух зайцев одновременно убивают, очень хороший мозговой штурм», — отмечает Виктория.

Полученных в центре знаний хватило, чтобы 30% украинских детей, обучавшихся в младшей школе, в этом году пошли уже в румынские классы. А несколько выпускников поступили в местные вузы.

Действует при украинском центре группа современных танцев, где преподает юная хореограф Анна из Мариуполя.

«А для пожилых людей мы открыли Школу здоровья – там пенсионеры делают легкую гимнастику, общаются, смотрят фильмы. И клуб вязальщиц», — говорит волонтер Диана.

«Большинству некуда возвращаться»

ROUA Community Center – не единственная волонтерская организация для украинцев, действующая в Бая-Маре. Все они пытаются облегчить довольно непростую жизнь беженцев, которые в Румынии не получают никаких выплат или помощи и могут рассчитывать только на себя.

Еще одна серьезная проблема для беженцев в Румынии – доступность медицинской помощи. Чтобы получить лечение, украинцы ездят на родину, в соседнее Закарпатье.

«Большинству людей, которые остаются сейчас в Румынии, некуда возвращаться. Это жители Херсонщины, Донецкой области, Харьковщины, Запорожья и Николаевщины», — перечисляет Диана.

Для большого количества украинцев Румыния стала транзитной страной. Многие следовали дальше, в состоятельные Германии, Ирландию, Нидерланды и Скандинавские страны. Но немало беженцев с оккупированного Юга и Причерноморья именно в Румынии нашли убежище. Всего на конец февраля 2023 здесь насчитывалось более 109 тысяч украинцев. Уже спустя год, после отмены программы помощи «50/20» беженцам из Украины, в феврале 2024 года количество украинцев в Румынии составило около 78 тысяч.