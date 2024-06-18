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В Польше растет число тех, кто плохо относится к беженцам из Украины – опрос

Мир 14:33   18.06.2024
Оксана Якушко
В Польше растет число тех, кто плохо относится к беженцам из Украины – опрос В Польше становится все меньше и меньше признания украинцев и оказываемой им помощи. На фото: пикник в поддержку Украины, Лодзь, октябрь 2023 года. Фото: ПЕТР КАМЕНКА/REPORTER

Кроме согласия принимать украинских детей в польские школы, снижение благосклонности к украинцам коснулось всех сфер жизни – даже предоставления жилья в аренду в Польше. Тревожные результаты исследования UW и AEH предоставило издание Rzeczpospolita.

Спустя два года после агрессии России против Украины и приезда миллионов украинцев в Польшу позитивное отношение поляков к оказываемой им помощи и к украинцам снижается.

Это восьмое издание исследования, которое проводится с 2022 года. Поляки воспринимают мигрантов с польско-белорусской границы более негативно, чем беженцев из Украины – и это не изменилось. Что до украинцев, то 82% поляков поддерживают возможность ходить в школу. Половина опрошенных считает, что украинские школьники должны изучать только польскую программу, 40% поддерживают в польских школах уроки истории и украинского языка, которые польское правительство вводит с нового года, чтобы побудить всех украинских детей ходить в школу в Польше.

Что беспокоит поляков в украинцах?

Почему в Польше растет группа людей, негативно относящихся к украинским беженцам войны? Анализ ответов показал, что полякам не нравится, что беженцы из Украины претендуют на социальные льготы и хотят иметь такие же права, что и поляки. Раздражает поляков, что украинцы все получают бесплатно, часто не проявляют благодарность за помощь. Исследование показывает, что все больше и больше людей видят различия между нациями. Впервые в данном исследовании респонденты указали на «восточный менталитет, советскую культуру», который проявляется в отсутствии заботы об общем благе.

Только 31% опрошенных считают, что Польша должна обязательно помочь Украине (в январе 2023 года таких поляков было 62%), а «скорее помочь» — 43%. Тех, кто против помощи, 19%.

72% опрошенных считают, что Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах.

За два года вдвое увеличилось количество тех, кто считает, что Польша не должна помогать Украине. Количество тех, кто хотел бы поддержать украинцев, передав еду, одежду, уменьшилось с 79% до 62%. 7% опрошенных положительно оценивают отношения Польши с президентом Украины Владимиром Зеленским, а 18% относятся категорически отрицательно.

«Нет» социальной защите украинцев. Поляки становятся все более решительными

Большинство поляков (95%) считают, что объем льгот по помощи должен быть сокращен. Они также против того, чтобы платить пособие 800+ украинским детям (62%). Со следующего года это пособие будут выплачивать только детям, обучающимся в польских школах. По оценкам правительства, за пределами системы может находиться до 75 000 юных украинцев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 14:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме согласия принимать украинских детей в польские школы, снижение благосклонности к украинцам коснулось всех сфер жизни – даже предоставления жилья в аренду в Польше. Тревожные результаты исследования UW и AEH предоставило издание Rzeczpospolita.".