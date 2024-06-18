У Польщі зростає кількість тих, хто погано ставиться до біженців з України

Окрім згоди приймати українських дітей до польських шкіл, зниження прихильності до українців торкнулося всіх сфер життя – навіть надання житла в оренду у Польщі. Тривожні результати дослідження UW та AEH надало видання Rzeczpospolita.

За два роки після агресії Росії проти України та приїзду мільйонів українців до Польщі позитивне ставлення поляків до допомоги і до українців знижується.

Це восьме видання дослідження, яке проводиться з 2022 року. Поляки сприймають мігрантів із польсько-білоруського кордону негативніше, ніж біженців з України – і це не змінилося. Щодо українців, то 82% поляків підтримують можливість ходити до школи. Половина опитаних вважає, що українські школярі мають вивчати лише польську програму, 40% підтримують у польських школах уроки історії та української мови, які польський уряд запроваджує з нового року, щоб спонукати всіх українських дітей ходити до школи у Польщі.

Що непокоїть поляків в українцях?

Чому у Польщі зростає група людей, які негативно ставляться до українських біженців війни? Аналіз відповідей показав, що полякам не подобається, що біженці з України претендують на соціальні пільги та хочуть мати такі ж права, що й поляки. Дратує поляків, що українці все одержують безплатно, часто не виявляють подяку за допомогу. Дослідження показує, що дедалі більше людей бачать різницю між націями. Вперше в цьому дослідженні респонденти вказали на «східний менталітет, радянську культуру», який проявляється без турботи про загальне благо.

Лише 31% опитаних вважають, що Польща має обов’язково допомогти Україні (у січні 2023 року таких поляків було 62%), а «швидше допомогти» — 43%. Тих, хто проти допомоги, 19%.

72% опитаних вважають, що Польща має насамперед дбати про власні інтереси.

За два роки вдвічі побільшало тих, хто вважає, що Польща не повинна допомагати Україні. Кількість тих, хто хотів би підтримати українців, передавши їжу, одяг, зменшилась із 79% до 62%. 7% опитаних позитивно оцінюють відносини Польщі із президентом України Володимиром Зеленським, а 18% ставляться категорично негативно.

«Ні» соціальному захисту українців. Поляки стають все більш рішучими

Більшість поляків (95%) вважають, що обсяг пільг за допомогою має бути скорочений. Вони також проти того, щоб платити допомогу 800+ українським дітям (62%). З наступного року цю допомогу виплачуватимуть лише дітям, які навчаються у польських школах. За оцінками уряду, за межами системи може бути до 75 000 юних українців.