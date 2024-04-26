Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Які країни Європи скорочують допомогу біженцям з Україні

Світ 16:17   26.04.2024
Оксана Якушко
Які країни Європи скорочують допомогу біженцям з Україні

З початку повномасштабного вторгнення європейські країни прийняли понад 4 мільйони українців. Країни ЄС продовжили термін дії захисту для українців до березня 2025 року. Тому протягом усього 2024-го більшість держав ЄС і надалі прийматимуть біженців. Проте, з огляду на велику кількість українців, які вже оселились у країнах Європи, деякі держави скорочують обсяги захисту. Які саме, розповів Mind.

Деякі країни скорочують допомогу українцям, зокрема:

Норвегія. Уряд Норвегії напрацював низку рішень, щоб зробити країну менш привабливою для українців. Зокрема, скасували разову виплату на дитину, яку видавали наприкінці першого року життя. Також українські переселенці в Норвегії матимуть обмеження щодо подорожей до України.

Ірландія. У 2024 році Ірландія скоротить строк перебування у тимчасовому житлі до 90 днів, а також знизили обсяг виплат для українців (замість 220 євро біженці будуть отримувати 38,80 євро на тиждень).

Нідерланди. За повідомленням уряду країни, Нідерланди вже використали 97% своїх можливостей для біженців, тому країна планує суттєво скоротити виплати протягом 2024 року.

Швейцарія. У 2024 році уряд Швейцарії планує мотивувати українців повертатися додому. Для цього керівництво розробило спеціальну стратегію. Українцям за виїзд обіцяють грошову винагороду – від 1000 до 4000 швейцарських франків (1050 – 4200 євро) на особу залежно від того, коли людина вирішить повернутися в Україну. Загалом біженці матимуть мінімум 6 місяців для підготовки до від’їзду.

Також поступово скасовують соціальну підтримку в Польщі та Чехії.

Читайте також: Число українських біженців, які бажають повернутися додому, впало до 65% – ООН

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Поранені волонтери – росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині
Поранені волонтери – росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині
26.04.2024, 16:46
Удар по Дергачах: пожежу загасили, з вогнем боролися близько 5 годин (фото)
Удар по Дергачах: пожежу загасили, з вогнем боролися близько 5 годин (фото)
26.04.2024, 15:55
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
25.04.2024, 11:20
Які країни Європи скорочують допомогу біженцям з Україні
Які країни Європи скорочують допомогу біженцям з Україні
26.04.2024, 16:17
Гасять пожежу, розбирають завали: ДСНСники працюють на місці удару в Дергачах
Гасять пожежу, розбирають завали: ДСНСники працюють на місці удару в Дергачах
26.04.2024, 14:08
Вночі в Харкові та області буде небезпечно: синоптики прогнозують грозу
Вночі в Харкові та області буде небезпечно: синоптики прогнозують грозу
26.04.2024, 15:21

Новини за темою:

12:39
Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)
16:19
Число українських біженців, які бажають повернутися додому, впало до 65% – ООН
10:39
10,2 мільйона українців залишили домівки – дані ООН
15:25
Найбільше українських біженців працюють у Данії, Чехії та Польщі
16:12
50% мігрантів, які виїхали через війну, не повернуться в Україну– Лібанова

Ви читали новину: «Які країни Європи скорочують допомогу біженцям з Україні»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 16:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення європейські країни прийняли понад 4 мільйони українців. Країни ЄС продовжили термін дії захисту для українців до березня 2025 року. Тому протягом усього 2024-го більшість держав ЄС і надалі прийматимуть біженців. Проте, з огляду на велику кількість українців, які вже оселились у країнах Європи, деякі держави скорочують обсяги захисту. Які саме, розповів Mind.".