Які країни Європи скорочують допомогу біженцям з Україні
З початку повномасштабного вторгнення європейські країни прийняли понад 4 мільйони українців. Країни ЄС продовжили термін дії захисту для українців до березня 2025 року. Тому протягом усього 2024-го більшість держав ЄС і надалі прийматимуть біженців. Проте, з огляду на велику кількість українців, які вже оселились у країнах Європи, деякі держави скорочують обсяги захисту. Які саме, розповів Mind.
Деякі країни скорочують допомогу українцям, зокрема:
Норвегія. Уряд Норвегії напрацював низку рішень, щоб зробити країну менш привабливою для українців. Зокрема, скасували разову виплату на дитину, яку видавали наприкінці першого року життя. Також українські переселенці в Норвегії матимуть обмеження щодо подорожей до України.
Ірландія. У 2024 році Ірландія скоротить строк перебування у тимчасовому житлі до 90 днів, а також знизили обсяг виплат для українців (замість 220 євро біженці будуть отримувати 38,80 євро на тиждень).
Нідерланди. За повідомленням уряду країни, Нідерланди вже використали 97% своїх можливостей для біженців, тому країна планує суттєво скоротити виплати протягом 2024 року.
Швейцарія. У 2024 році уряд Швейцарії планує мотивувати українців повертатися додому. Для цього керівництво розробило спеціальну стратегію. Українцям за виїзд обіцяють грошову винагороду – від 1000 до 4000 швейцарських франків (1050 – 4200 євро) на особу залежно від того, коли людина вирішить повернутися в Україну. Загалом біженці матимуть мінімум 6 місяців для підготовки до від’їзду.
Також поступово скасовують соціальну підтримку в Польщі та Чехії.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: беженцы, выплаты, гроші, допомога, европа, ЕС, мигранты, украинцы;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 16:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення європейські країни прийняли понад 4 мільйони українців. Країни ЄС продовжили термін дії захисту для українців до березня 2025 року. Тому протягом усього 2024-го більшість держав ЄС і надалі прийматимуть біженців. Проте, з огляду на велику кількість українців, які вже оселились у країнах Європи, деякі держави скорочують обсяги захисту. Які саме, розповів Mind.".