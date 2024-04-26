Які країни Європи скорочують допомогу біженцям з Україні

З початку повномасштабного вторгнення європейські країни прийняли понад 4 мільйони українців. Країни ЄС продовжили термін дії захисту для українців до березня 2025 року. Тому протягом усього 2024-го більшість держав ЄС і надалі прийматимуть біженців. Проте, з огляду на велику кількість українців, які вже оселились у країнах Європи, деякі держави скорочують обсяги захисту. Які саме, розповів Mind.

Деякі країни скорочують допомогу українцям, зокрема:

Норвегія. Уряд Норвегії напрацював низку рішень, щоб зробити країну менш привабливою для українців. Зокрема, скасували разову виплату на дитину, яку видавали наприкінці першого року життя. Також українські переселенці в Норвегії матимуть обмеження щодо подорожей до України.

Ірландія. У 2024 році Ірландія скоротить строк перебування у тимчасовому житлі до 90 днів, а також знизили обсяг виплат для українців (замість 220 євро біженці будуть отримувати 38,80 євро на тиждень).

Нідерланди. За повідомленням уряду країни, Нідерланди вже використали 97% своїх можливостей для біженців, тому країна планує суттєво скоротити виплати протягом 2024 року.

Швейцарія. У 2024 році уряд Швейцарії планує мотивувати українців повертатися додому. Для цього керівництво розробило спеціальну стратегію. Українцям за виїзд обіцяють грошову винагороду – від 1000 до 4000 швейцарських франків (1050 – 4200 євро) на особу залежно від того, коли людина вирішить повернутися в Україну. Загалом біженці матимуть мінімум 6 місяців для підготовки до від’їзду.

Також поступово скасовують соціальну підтримку в Польщі та Чехії.