Какие страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины
С начала полномасштабного вторжения европейские страны приняли более 4 миллионов украинцев. Страны ЕС продлили срок защиты для украинцев до марта 2025 года. Поэтому на протяжении всего 2024-го большинство государств ЕС и дальше будут принимать беженцев. Однако, учитывая большое количество украинцев, уже поселившихся в странах Европы, некоторые государства сокращают объемы защиты. Какие именно, рассказал Mind.
Некоторые страны сокращают помощь украинцам, в частности:
Норвегия. Правительство Норвегии наработало ряд решений, чтобы сделать страну менее привлекательной для украинцев. В частности, отменили разовую выплату на ребенка, выдаваемую в конце первого года жизни. Также у украинских переселенцев в Норвегии будут ограничены путешествия в Украину.
Ирландия. В 2024 году Ирландия сократили срок пребывания во временном жилье до 90 дней, а также снизили объем выплат для украинцев (вместо 220 евро беженцы получат 38,80 евро в неделю).
Нидерланды. По сообщению правительства страны, Нидерланды уже использовали 97% своих возможностей для беженцев, поэтому страна планирует существенно сократить выплаты в течение 2024 года.
Швейцария. В 2024 году правительство Швейцарии планирует мотивировать украинцев возвращаться домой. Для этого руководство разработало специальную стратегию. Украинцам за выезд обещают денежное вознаграждение – от 1000 до 4000 швейцарских франков (1050 – 4200 евро) на человека в зависимости от того, когда человек решит вернуться в Украину. В общей сложности беженцы будут иметь минимум 6 месяцев для подготовки к отъезду.
Также постепенно упраздняют социальную поддержку в Польше и Чехии.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: беженцы, выплаты, гроші, деньги, допомога, европа, ЕС, мигранты, помощь, украинцы;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения европейские страны приняли более 4 миллионов украинцев. Страны ЕС продлили срок защиты для украинцев до марта 2025 года. Поэтому на протяжении всего 2024-го большинство государств ЕС и дальше будут принимать беженцев. Однако, учитывая большое количество украинцев, уже поселившихся в странах Европы, некоторые государства сокращают объемы защиты. Какие именно, рассказал Mind.".