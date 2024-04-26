Какие страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины

С начала полномасштабного вторжения европейские страны приняли более 4 миллионов украинцев. Страны ЕС продлили срок защиты для украинцев до марта 2025 года. Поэтому на протяжении всего 2024-го большинство государств ЕС и дальше будут принимать беженцев. Однако, учитывая большое количество украинцев, уже поселившихся в странах Европы, некоторые государства сокращают объемы защиты. Какие именно, рассказал Mind.

Некоторые страны сокращают помощь украинцам, в частности:

Норвегия. Правительство Норвегии наработало ряд решений, чтобы сделать страну менее привлекательной для украинцев. В частности, отменили разовую выплату на ребенка, выдаваемую в конце первого года жизни. Также у украинских переселенцев в Норвегии будут ограничены путешествия в Украину.

Ирландия. В 2024 году Ирландия сократили срок пребывания во временном жилье до 90 дней, а также снизили объем выплат для украинцев (вместо 220 евро беженцы получат 38,80 евро в неделю).

Нидерланды. По сообщению правительства страны, Нидерланды уже использовали 97% своих возможностей для беженцев, поэтому страна планирует существенно сократить выплаты в течение 2024 года.

Швейцария. В 2024 году правительство Швейцарии планирует мотивировать украинцев возвращаться домой. Для этого руководство разработало специальную стратегию. Украинцам за выезд обещают денежное вознаграждение – от 1000 до 4000 швейцарских франков (1050 – 4200 евро) на человека в зависимости от того, когда человек решит вернуться в Украину. В общей сложности беженцы будут иметь минимум 6 месяцев для подготовки к отъезду.

Также постепенно упраздняют социальную поддержку в Польше и Чехии.