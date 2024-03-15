Число украинских беженцев, желающих вернуться домой, упало до 65% – ООН

Доля беженцев, которые надеются вернуться домой, снизилась до 65% с 77%, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – до 72% с 84%, сообщило Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по итогам опроса в январе-феврале 2024 года, сравнив его с опросом в апреле-мае 2023 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Если меньше года назад 14% беженцев и 15% ВПЛ сообщили о планах вернуться на постоянное жительство домой в ближайшие три месяца, то теперь лишь 6% беженцев и 5% ВПЛ говорят о таких планах в течение 12 месяцев.

Число беженцев, не имеющих ни плана, ни надежды вернуться, увеличилось за это время почти вдове — с 6% до 11%, ВПЛ – с 12% до 15%, а тех, кто не решил, возвращаться ли в будущем, – соответственно с 18% до 24% и с 6% до 12%.

«Намерения относительно возвращения зависят от нескольких факторов, в частности: близость принимающих стран (для беженцев); ситуация в местах происхождения (например, родственники и/или имущество, оставшееся в Украине), демографические характеристики/уязвимости (в частности коэффициент зависимости) и перспективы социально-экономической инклюзии в принимающих странах или районах перемещения (например, участие в рынке труда)», – отмечается в исследовании.

В частности, больше планов и надежд вернуться у беженцев, размещенных в соседних с Украиной странах (75%) по сравнению с живущими в других европейских странах (62%); родом из Черниговской, Херсонской или Сумской областей (более 76% в каждой) в отличие от Полтавской, Закарпатской или Киевской (60% или меньше в каждой); у тех, чей муж и/или сыновья/дочери все еще находятся в Украине (72%) по сравнению с теми, кто не имеет ближайших родственников (57%) и у тех, кто имеет целый или частично поврежденный дом в месте своего происхождения (67%), по сравнению с теми, кто не имеет жилья (60%).

Домохозяйства, которые состоят только из пожилых людей (79%) или имеют более двух иждивенцев на взрослого (76%) в отличие от тех, кто не имеет иждивенцев (61%); не работающие в стране своего текущего пребывания (77%) по сравнению с работающими или ищущими работу (62%).

Согласно опросу, среди тех, чьи предыдущие планы вернуться навсегда не осуществились, подавляющее большинство (81% беженцев и 76% ВПЛ) указали, что основной причиной было ухудшение ситуации с безопасностью в Украине и/или в месте их происхождения. Другими причинами, о которых сообщали, — чаще беженцы, чем ВПЛ — были беспокойство относительно экономических возможностей в Украине (18% и 6% соответственно) и поврежденное или недоступное имущество (20% и 7% соответственно).

Среди тех, кто ранее надеялся однажды вернуться, но сейчас не определился или сообщил об отсутствии надежды на возвращение, неопределенность относительно завершения полномасштабной войны была одним из главных факторов (65% беженцев и 41% ВПЛ) вместе с предполагаемым ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и/или в месте их происхождения (47% и 52% соответственно). Другими причинами, о которых часто сообщалось (особенно среди беженцев), было ухудшение экономических возможностей в Украине (37% беженцев и 17% ВПЛ), их беспокойство об отсутствии достаточной поддержки или ресурсов для возвращения (27% и 7% соответственно) и из-за того, что их собственность была повреждена или недоступна (23% и 12% соответственно).

При этом многие беженцы и ВПЛ окончательно вернулись бы в Украину, если бы полномасштабная война закончилась в течение следующих 12 месяцев (35% беженцев и 43% ВПЛ). Большая часть (58% и 49% соответственно) ссылается на некую неопределенность, указывая на то, что решение о возвращении также зависит от других факторов или обстоятельств.

В дополнение к окончанию полномасштабной войны основными факторами или условиями, которые повлияют на решение вернуться, были названы, в частности, доступ к работе (42% беженцев и 18% ВПЛ), окончание оккупации (34% и 28% соответственно) и доступ к своему имуществу или альтернативному жилью (23% и 26% соответственно). Наличие достаточных ресурсов или поддержки для возвращения (18% беженцев и 4% ВПЛ) и возможность воссоединиться с родственниками (17% и 8% соответственно) также входят в пятерку факторов для возвращения.

Основные препятствия или причины, о которых сообщают те, кто не вернется, даже если полномасштабная война закончится, также связаны с беспокойством относительно экономических возможностей в районах возвращения (49% беженцев и 20% ВПЛ) и беспокойством относительно продолжения оккупации территории (21% и 23% соответственно). Для ВПЛ также важное препятствие – беспокойство относительно своего имущества или жилья в районах происхождения (разрушенных или недоступных): 34% против 12% среди беженцев.

Согласно исследованию, основные причины, которые беженцы называют определяющими для планирования возвращения в ближайшем будущем, подобны предыдущим раундам: желание вернуться в свою культурную среду (55%) и желание воссоединиться с родственниками (35%). Для ВПЛ основной причиной возвращения является забота о своем имуществе (28%) и желание воссоединиться с родственниками (21%).

В случае, если полномасштабная война продлится следующие 12 месяцев, значительная часть беженцев (60%) отмечает, что они могут быть вынуждены вернуться, даже если это не будет их первым выбором, если они столкнутся с проблемами доступа к правам и услугам в принимающих странах, в частности связанных с неопределенностью правового статуса или отсутствием возможностей трудоустройства. Среди ВПЛ таковых менее четверти (23%), если они столкнутся с трудностями в районах перемещения, в частности связанными с проблемами поиска стабильного жилья или отсутствием возможностей трудоустройства.

Согласно обновленным данным УВКБ ООН, число украинских беженцев в Европе на 15 февраля этого года оценивалось в 6,004 млн, а в целом в мире – в 6,480 млн, что соответственно на 29 тыс. и 30 тыс. больше, чем на начало года.

В самой Украине, по данным ООН на 6 ноября, было 3,674 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по сравнению с прежней оценкой 5,088 млн. «Это (такое значительное сокращение) связано не со значительным возвращением ВПЛ, а, скорее, в первую очередь с изменением методики расчета их численности. Новая базовая цифра численности населения, используемая для экстраполяции оценок ВПЛ, теперь учитывает отсутствие около 6,2 млн беженцев из Украины, которые больше не находятся в стране», – поясняет УВКБ ООН.