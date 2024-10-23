Украинские беженцы в Германии скоро не будут получать пособие €563 — BILD

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что украинцам вскоре перестанут платить гражданское пособие (Bürgergeld) в размере €563, сообщает BILD.

Пособие предназначено для безработных граждан ФРГ, украинцы в Германии получают его с июня 2022 года. Линднер заявил, что теперь их лишат этой выплаты и в целом переориентируют социальные льготы.

«Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев из Украины, — сказал Линднер. — Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы»

По словам министра, украинцы должны получать те же выплаты, что и другие беженцы. Сейчас это €460 — меньше, чем Bürgergeld. По словам Линднера, украинцам, как и прежде, не придётся проходить процедуру предоставления убежища, но они не будут автоматически получать гражданское пособие.

Сейчас в ФРГ около 1,2 млн украинцев. Bürgergeld получают 65% из них. Эта доля значительно больше, чем среди выходцев из других стран.

Читайте также: Как харьковчанки организовали волонтерский центр для беженцев в Румынии