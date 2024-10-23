Украинские беженцы в Германии скоро не будут получать пособие €563 — BILD
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что украинцам вскоре перестанут платить гражданское пособие (Bürgergeld) в размере €563, сообщает BILD.
Пособие предназначено для безработных граждан ФРГ, украинцы в Германии получают его с июня 2022 года. Линднер заявил, что теперь их лишат этой выплаты и в целом переориентируют социальные льготы.
«Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев из Украины, — сказал Линднер. — Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы»
По словам министра, украинцы должны получать те же выплаты, что и другие беженцы. Сейчас это €460 — меньше, чем Bürgergeld. По словам Линднера, украинцам, как и прежде, не придётся проходить процедуру предоставления убежища, но они не будут автоматически получать гражданское пособие.
Сейчас в ФРГ около 1,2 млн украинцев. Bürgergeld получают 65% из них. Эта доля значительно больше, чем среди выходцев из других стран.
Читайте также: Как харьковчанки организовали волонтерский центр для беженцев в Румынии
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: беженцы, германия, гроші, деньги, пособие, украинцы, фрг;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украинские беженцы в Германии скоро не будут получать пособие €563 — BILD»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 22:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что украинцам вскоре перестанут платить гражданское пособие (Bürgergeld) в размере €563, сообщает BILD.".