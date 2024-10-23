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Українські біженці в Німеччині скоро не отримуватимуть допомогу €563 — BILD

Світ 22:09   23.10.2024
Оксана Якушко
Українські біженці в Німеччині скоро не отримуватимуть допомогу €563 — BILD

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що українцям незабаром перестануть платити громадянську допомогу (Bürgergeld) у розмірі 563 євро, повідомляє BILD.

Виплати призначені для безробітних громадян ФРН, українці в Німеччині одержують його з червня 2022 року. Лінднер заявив, що тепер їх позбавлять цієї виплати та загалом переорієнтують соціальні пільги.

«Ми маємо розглянути питання про окремий правовий статус для біженців з України, — сказав Лінднер. — Українці не повинні одразу отримувати громадянську допомогу, яка орієнтована на надання соціально-економічного прожиткового мінімуму та участь у житті суспільства навіть без роботи»

За словами міністра, українці мають отримувати ті самі виплати, що й інші біженці. Зараз це €460 – менше, ніж Bürgergeld. За словами Лінднера, українцям, як і раніше, не доведеться проходити процедуру надання притулку, але вони не автоматично отримуватимуть громадянську допомогу.

Зараз у ФРН близько 1,2 млн українців. Bürgergeld одержують 65% з них. Ця частка значно більша, ніж серед вихідців з інших країн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 22:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що українцям незабаром перестануть платити громадянську допомогу (Bürgergeld) у розмірі 563 євро, повідомляє BILD.".